Müller über den Bayern-April: "Schlag in die Magengrube"

IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Müller hat einen aufregenden April mit dem FC Bayern erlebt

Thomas Müller vom FC Bayern München ist froh, dass der Monat April zu Ende ist - trotz des historischen zehnten Meistertitels in Folge.

Der FC Bayern München hat auch in der Spielzeit 2021/22 über weite Strecken die nationale Konkurrenz dominiert. Ausgerechnet gegen den BVB, den ärgsten Verfolger in dieser Saison, sicherte sich der Rekordsieger den vorzeitigen Gewinn der Meisterschale.

Doch nicht nur das jüngste 1:3 beim FSV Mainz 05, das im Nachgang auch bei den Liga-Rivalen für Unmut sorgte, sitzt Offensivspieler Thomas Müller in der Rückbetrachtung auf die vergangenen Wochen im Nacken. Schmerzhaft vor allem: das Aus in der Champions League.

"Den April werde ich so schnell nicht vergessen", schrieb Müller in seinem Newsletter. "Erst die extrem schmerzhafte Niederlage in der Champions League und dann die Rekordmeisterschaft mit der 10. Schale in Folge. Eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle."

Sieg gegen den BVB einer für die "Seele"

Der 32-Jährige könne sich "kaum an eine sportliche Niederlage erinnern", die ihn tagelang derart beschäftigt habe.

Der FC Bayern hatte im Viertelfinale der Champions League zunächst das Hinspiel beim FC Villarreal nach schwacher Leistung mit 0:1 verloren. Im Rückspiel kassierte die Elf von Trainer Julian Nagelsmann in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1, "als hätte man im Stadion den Stecker gezogen", so Müller: "Ein absoluter Schlag in die Magengrube für alle Beteiligten, die es mit dem FC Bayern halten."

Müller, der jüngst gegen Mainz 05 aufgrund einer Erkältung ausfiel, wollte dem Gegner aus Spanien "bei allem Schmerz" jedoch gratulieren. Villarreal hatte das Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool in der vergangenen Woche mit 0:2 verloren, das Rückspiel findet am Dienstag (21:00 Uhr) statt.

Trotz des unrühmlichen Ausscheiden bleibt Thomas Müller letztlich der Sieg bei Borussia Dortmund in bester Erinnerung. "Es war diesmal ganz besonders wichtig für die Seele."