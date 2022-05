Van Dijk enthüllt Klopps Halbzeitansprache

IMAGO/900/Cordon Press

Jürgen Klopps Ansprache hat gezündet

Nach dem 2:0 im Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal im Halbfinale der Champions League sind nicht wenige Fans von einem sicheren Weiterkommen der Engländer ausgegangen - auch wenn Teammanager Jürgen Klopp im Vorfeld der Partie immer wieder mahnte. Dass der Ex-BVB-Coach Recht behalten sollte, zeigte sich nach den ersten 45 Minuten des Rückspiels. Klopps Trumpf: Eine Einwechslung und die Halbzeitansprache.

41 Minuten im Estadio de la Cerámica des FC Villarreal waren gespielt, da war der komfortable Vorsprung des FC Liverpool dahin. Boulaye Dia und Francis Coquelin brachten die Elf von Unai Emery im Halbfinal-Rückspiel der Champions League sensationell nach vorne, die hochfavorisierten Reds waren überrumpelt und sichtlich überfordert.

Umso wichtiger, dass wenig später der Pausenpfiff ertönte und Jürgen Klopp die Chance ergreifen konnte, um seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen.

Nach der Partie verriet der 54-Jährige, wie eigentlich sein Plan aussah, um den Roten wieder Mut zu machen: "Ich habe Peter Krawietz (Assistenztrainer des FC Liverpool, Anm. d. Red.) gesagt: 'Finde eine Aktion, in der wir es gut gemacht haben.' Aber es war nichts dabei." Somit mussten Klopp und seine Kollegen ihre Ideen "eben so erklären, an der Taktiktafel".

Van Dijk verrät Klopp-Ansprache

Sein Abwehr- und Führungsspieler Virgil van Dijk verriet derweil, wie der deutsche Teammanager seine Spieler in der Kabine nach dem 0:2-Rückstand motivieren konnte. "Er sagte: 'Spielt den Liverpooler Fußball, wie wir ihn die gesamte Saison schon gespielt haben - und zeigt, wie sehr wir ins Finale wollen'".

Nicht nur die Halbzeitansprache hat gesessen. Auch die Entscheidung, schon zur Halbzeit Luis Diaz für Angreifer Diogo Jota einzusetzen, stellte sich als goldrichtig heraus. Der im Winter vom FC Porto gewechselte Diaz brachte neuen Schwung ins Offensivspiel und machte mit seinem Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 2:2 (67.) letztlich auch alle Rest-Hoffnungen der Spanier zunichte.

Jürgen Klopp machte anschließend keinen Hehl daraus, wie sehr ihm die zweite Halbzeit gefallen hat. "So zurückzukommen, wie wir es geschafft haben, ist wirklich etwas Besonderes", schwärmte er. Klopp steht nun zum bereits dritten Mal im Finale der Champions League seit er den FC Liverpool übernommen hat. Mit dem BVB hatte er zuvor das Endspiel von 2013 gegen den FC Bayern verloren.