Maik Franz und 11teamsports gründen Fußball Academy

unknown

Maik Franz und 11teamsports gründen die "Fußball Academy"

11teamsports und die Fußballpersönlichkeit Maik Franz bringen gemeinsam die 11teamsports Academy an den Start und bauen unter dem Dach der 11teamsports Academy GmbH die Angebote von Europas größtem Fußballhändler weiter aus.

Herzstück der 11teamsports Academy bilden Fußball-Feriencamps. Mit einem 5-Säulen-Modell, das Maik Franz in enger Zusammenarbeit mit Experte:innen aus seinem Netzwerk entwickelt hat, wird eine neue und einzigartige Dimension des Kinder- und Jugendtrainings geboten. So gelingt ein Angebot, das neben dem klassischen Fußballtraining auf den Säulen Fitnesstraining, Mentales Training (Mentale Begleitung), gesunde Ernährung sowie der Säule Social Usage beruht, die den Fokus auf einen verantwortungsvollen Umgang beim allgegenwärtigen Thema Social Media legt.

Auf Basis dieses ganzheitlichen Konzeptes für Betreuung, Bewegung und Begeisterung können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 13 Jahren zukünftig professionell und kindgerecht in Feriencamps trainieren. Fußball Fun Tools, ein Miniturnier und das Abzeichen "Everybody is a Pro", sorgen für jede Menge Abwechslung und garantierten Spaß auf dem Platz.

"Europas beste und bekannteste Fußballschule"

Maik Franz, Geschäftsführer 11teamsports Academy GmbH: "Ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit 11teamsports meine Idee eines ganzheitlichen Camp-Konzeptes umsetzen kann. Gemeinsam wollen wir Europas beste und bekannteste Fußballschule etablieren, in der Kinder und Jugendliche den Fußballkosmos von 11teamsports auf ganz besondere Weise erleben. Ziel unseres Konzeptes ist, dass die Kids und Jugendlichen eine richtig gute Zeit bei uns verbringen. Darauf richten wir alles aus. Wenn wir ihnen dann noch rund um unsere fünf Säulen etwas fürs Leben mitgeben, ist der Grundgedanke unserer Camps voll erfüllt."

Marc Meurer, Senior Marketing Director bei 11teamsports: "Die Idee einer Fußballschule spukte uns als Teamsportspezialist im Amateurbereich schon lange im Kopf herum. Doch für die Umsetzung eines professionellen Konzeptes, benötigt man eine professionelle Aufstellung. Mit Maik Franz als Geschäftsführer der 11teamsports Academy GmbH haben wir jetzt die perfekte Besetzung gefunden. Mit seinem Konzept hat er uns von Anfang überzeugt. Seine jahrelange Erfahrung im Fußballbusiness, seine sportliche Kompetenz, sein vielseitiges Engagement im Kinder- und Jugendbereich, sein umfangreiches Netzwerk und die ehrliche Freude und Leidenschaft am Spiel mit den Kids auf dem Platz, sind für uns optimaler Ausgangspunkte für eine erfolgreiche 11teamsports Academy. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Fußball Academy die Möglichkeit haben, unseren 'Everybody is a Pro'-Gedanken auch authentisch auf die kleinsten Spieler auf dem Platz zu übertagen. Mit unserem Partner Nike an Bord gilt das auch für die Ausrüstung."

11teamsports Academy Camps

Den offiziellen Startschuss zur 11teamsports Academy gibt Maik Franz mit seinem Team zum Auftakt der Sommerferien 2022. Dann starten deutschlandweit mehr als 60 Fußballcamps mit über 3.000 Kindern.

Das Fußballtraining - gemeinsam mit Weltmeister-Fitmacher Benjamin Kugel konzipiert - folgt den vom DFB neu entwickelten Spielformen mit Funino-Toren und vielen Ballkontakten, was garantiert für Erfolgsmomente und Spielfreude sorgt.

Von Sportpsychologe und Life Coach Prof. Dr. Renè Paasch speziell für Kinder entwickelte Übungen, u.a. zur Stärkung des Selbstbewusstseins, machen die Kids zudem auch fit im Kopf.

In Zusammenarbeit mit dem Partner Torhunger.de werden die Kids auf spielerische und kindgerechte Weise an eine gesunde Ernährung herangeführt.

Die Social Media Abteilungen der eleven teamsports GmbH und des Medien-Partners sport.de helfen den Kindern den richtigen Umgang mit sozialen Medien zu erklären und sie altersgerecht zu nutzen.

Jeder Teilnehmer erhält zudem sein eigenes Nike-Trainingsset aus Trikot, Hose, Stutzen, Fußball und Trinkflasche. Das Zusammenspiel aller Komponenten sorgt für das perfekte "Everybody is a Pro"-Gefühl im 11teamsports Academy Fußball-Feriencamp.

Langfristig ist eine Ausweitung der Camps auf andere Länder in Europa, sowie eine Erweiterung des Produktportfolios unter dem Dach der 11teamsports Academy geplant. Neben den Feriencamps können aktuell bereits eine Reihe an Academy Events gebucht werden. Hierzu zählen echte Highlights, wie die Mini-WM Turniere in ganz Deutschland sowie der MEGADRIBBLER, den die 11teamsports Academy, mit ihrem Partner thesportstation.com in allen 11teamsports Academy Camps und teilnehmenden 11teamsports Stores sucht.