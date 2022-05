Hier läuft Hertha BSC vs. HSV live im Free-TV

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Kevin-Prince Boateng spielt mit Hertha BSC in der Relegation gegen den HSV

Hochspannung vorprogrammiert! Mit Hertha BSC und dem Hamburger SV treffen in der Relegation in diesem Jahr zwei absolute Traditionsvereine aufeinander. In den zwei direkten Duellen am Donnerstag und Sonntag (jeweils ab 20:30 Uhr) spielen Hertha und der HSV aus, wer in der kommenden Saison noch in der Bundesliga an den Start gehen darf. Wer überträgt das Hinspiel im Berliner Olympiastadion live im TV und Stream?

Gleich dreimal hatte Hertha BSC in den letzten Wochen die Chance, den direkten Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen. Sowohl beim 1:1-Remis bei Arminia Bielefeld, als auch beim 1:2 gegen Mainz 05 und jüngst dem 1:2 gegen den BVB kassierten die Berliner aber späte Gegentreffer, die heftig ins Kontur schlugen. So blieb dem Hauptstadtklub nach 34 Spieltagen nur Tabellenplatz 16, der die Relegation bedeutet.

Komplett unterschiedlich sind die Vorzeichen beim Hamburger SV. Die Rothosen hatten das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga fast schon verbockt. Nach dem 29. Spieltag betrug der Rückstand auf Platz drei bereits satte sieben Punkte. Fünf Siege aus fünf Spielen später hatte sich der HSV doch noch den Relegationsrang gesichert und träumt nun mit viel Rückenwind von der langersehnten Bundesliga-Rückkehr.

Wo wird das Relegations-Hinspiel im Berliner Olympiastadion zwischen Hertha BSC und dem HSV live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft die Bundesliga-Relegation mit Hertha BSC vs. HSV live im TV

19. Mai, ab 20:30 Uhr: Hertha BSC vs. Hamburger SV - live und in voller Länge im Free-TV bei Sat.1 und live im Pay-TV bei Sky.

Im Internet ist die Partie bei den kostenpflichtigen Streamingdiensten JOYN+ und Sky sowie auf www.sat1.de zu sehen.

Einen ausführlichen Live-Ticker zur Bundesliga-Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV es wie gewohnt bei sport.de.