"Tüpfelchen auf dem i": BVB-Ass verabschiedet sich emotional

IMAGO/osnapix

Roman Bürki (M.) verlässt den BVB

Am Samstag hütete Roman Bürki letztmalig das Tor von Borussia Dortmund. Der Schweizer, der in der abgelaufenen Saison beim BVB nur noch die Nummer drei war, erhielt von Trainer Marco Rose gegen Hertha BSC sein Abschiedsspiel. Vor, während und nach der Partie wurde es für den 31-Jährigen emotional.

Schon vor dem Anpfiff flossen bei Roman Bürki erste Tränen. Von der Dortmunder Südtribüne gefeiert, klopfte sich der sichtlich berührte Keeper mehrmals aufs Vereinswappen.

"Ein großes Kapitel meiner Karriere geht zu Ende. So verabschiedet zu werden, ist das Tüpfelchen auf dem i. Es ist unglaublich, was die Fans emotional nochmals rausholen", gewährte der Routinier später Einblick in seine Gefühlswelt.

Insgesamt 233 Mal hatte der Eidgenosse in Pflichtspielen im BVB-Kasten gestanden, 83 Mal hielt er ihn sauber. Zuletzt war er hinter seinen Landsmännern Gregor Kobel und Marwin Hitz, der den Klub ebenfalls verlässt, allerdings nur noch die Nummer drei.

Beim 2:1-Sieg gegen Hertha BSC musste Bürki ein letztes Mal hinter sich greifen, Ishak Belfodil traf per Strafstoß. "Ich hätte mir gewünscht, dass ich noch einen Elfmeter halte in der Bundesliga", gestand der Schlussmann im Anschluss.

Nach BVB-Abschied: Bürki erst einmal in der zweiten Mannschaft

Bürki setzt seine Karriere in den USA beim St. Louis City SC fort. "Ich gehe am 1. Juni rüber", verriet er im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten". Auf den Beginn seines MLS-Abenteuers muss der Ex-Nationalspieler jedoch noch eine Weile warten.

"Ich werde zunächst in der zweiten Mannschaft von St. Louis spielen", erklärte Bürki. Hintergrund ist, dass sein künftiger Arbeitgeber erst 2023 in der höchsten US-Spielklasse an den Start gehen wird.