Nach Peinlich-Auftritt: Eintracht schließt Frankfurt-OB aus

IMAGO/Florian Ulrich

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (M.) drängte sich peinlich in den Mittelpunkt

Es war ein Auftritt zum Fremdschämen! Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sorgte mit seinem offensichtlich geltungssüchtigen und egozentrischen Verhalten während des Empfangs der Europapokal-Helden von Eintracht Frankfurt für mächtig Kopfschütteln und Unverständnis. Ein paar Tage später gab es jetzt die Quittung dafür.

SGE-Vorstandsboss Axel Hellmann machte gegenüber der "Bild" keinen Hehl daraus, dass der Klub den Frankfurter OB nach seinem Peinlich-Auftritt als unerwünschte Person im Stadion ansieht.

"Zwischen Eintracht Frankfurt und ihm gibt es in Zukunft keine Basis mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Feldmann bei unseren Spielen im Stadion noch willkommen ist", stellte Hellmann am Montag klar.

Der Frankfurter Oberbürgermeister hatte zunächst dreist und unverhältnismäßig fordernd die Europa-League-Trophäe aus den Händen von Eintracht-Trainer Oliver Glasner sowie -Kapitän Sebastian Rode entrissen, um ihn schamlos selbst der Fan-Masse auf dem Frankfurter Rathausplatz präsentieren zu wollen.

Klubboss Hellmann stellte klar, dass diese Aktion im Nachgang für absolutes Unverständnis sowohl im Verein als auch in der Anhängerschaft der Eintracht gesorgt hatte: "Die Spieler und Trainer präsentieren den Pott den Menschen. Alles andere ist Eitelkeit oder Narzissmus", so Hellmann.

Frankfurt-OB Feldmann leistet sich mehrere Peinlichkeiten

Schon im Vorfeld und rund um den Empfang am Frankfurter Römer hatte OB Feldmann für weitere Peinlichkeiten gesorgt. Nach "Bild"-Angaben wollte der 63-Jährige eigentlich auch im Auto-Korso vom Flughafen in Richtung Innenstadt unbedingt mitfahren und sich so mit dem Ruhm des Fußball-Klubs brüsten.

Beim Rathaus-Empfang wollte Feldmann dann unbedingt die Namen der SGE-Helden verlesen, sprach dabei allerdings gleich mehrere Spielernamen falsch aus. Die Eintracht-Stars reagierten teilweise mit Gelächter, andere Beobachter mit peinlich berührtem Kopfschütteln.

Zuvor hatte es schon einmal eine Konfrontation mit Axel Hellmann gegeben, der dem Politiker einen VIP-Zugang für das Finalspiel in Sevilla gegen die Rangers aus Glasgow verwehrt hatte. Feldmann soll letztlich mit einem Fan-Flieger angereist sein und Karten bei der UEFA und dem DFB angefragt haben.

Vorstandssprecher Hellmann ging sogar noch einen Schritt weiter und meinte zu der Zeitung: "Ich würde mir wünschen, dass die Stadt in Zukunft besser repräsentiert ist."