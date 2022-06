Letzte Streitfrage bei Mané-Transfer wohl bald geklärt

IMAGO/Stringer

Sadio Mané könnte schon bald beim FC Bayern vorgestellt werden

Die Spur von Sadio Mané zum FC Bayern wird immer heißer. Während sich der Spieler und der deutsche Meister längst über eine gemeinsame Zukunft einig sein sollen, müssen die genauen Umstände eines Transfers in diesem Sommer noch zwischen den Münchnern und dem FC Liverpool ausgehandelt werden. In diese Gespräche soll mittlerweile Bewegung gekommen sein.

Größter Streitpunkt zwischen den beiden Top-Vereinen ist logischerweise das Geld. Der FC Bayern und der FC Liverpool lagen in der Frage, wieviel Ablöse der 30-Jährige in diesem Sommer kosten soll, bis zuletzt noch deutlich auseinander

Mané hat bei den Reds noch einen laufenden Vertrag bis 2023, soll nach dem Wunsch des englischen Vizemeisters nicht für weniger als 50 Millionen Euro Ablöse gehen.

Die Münchner selbst sollen bisher bereit sein, bis zu 40 Millionen Euro in den Transfer des Offensiv-Allrounders zu bezahlen. 30 Millionen als fixe Ablösesumme plus bis zu zehn Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen.

Sadio Mané soll beim FC Bayern bis zu 20 Millionen Euro verdienen

Bis zuletzt gab es noch keinen Durchbruch. Immerhin: Der italienische Transferexperte Matteo Moretto will nun erfahren haben, dass sich die beiden Vereine bei einer möglichen Ablöse angenähert haben.

In dieser Woche liefen und laufen demnach direkte Verhandlungen zwischen Liverpool und den Bayern, sodass es schon zeitnah zu einer endgültigen Einigung kommen könnte.

Der Spieler selbst soll sich bereits entschieden haben, künftig für den deutschen Rekordmeister auf Torejagd gehen zu wollen. Er soll sich mit dem FC Bayern darauf verständigt haben, einen Dreijahresvertrag an der Säbener Straße zu unterzeichnen. Sein Jahresgehalt in München soll bis zu 20 Millionen Euro betragen, womit der Senegalese direkt zu einem der Top-Verdiener des Teams aufsteigen würde.