Bericht: Gladbach lockt gleich drei Nachwuchshoffnungen

Vincent Kalut via www.imago-images.de

Gladbach soll Noah Mbamba (l.) auf dem Zettel haben

Nach wochenlanger Ungewissheit ist die Trainer-Frage bei Borussia Mönchengladbach inzwischen geklärt: Daniel Farke übernimmt am Niederrhein. Damit hat Sportdirektor Roland Virkus die wichtigste Personalie geklärt. Auf der Suche nach neuen Spielern sind dem Gladbach-Manager derweil wohl drei Talente ins Auge gefallen.

Wie "Bild" berichtet, hat Virkus die Nachwuchshoffnungen Oscar Fraulo (FC Midtjylland), Noah Mbamba (FC Brügge) sowie Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor) im Blick.

Fraulo ist nur noch bis zum Jahresende an den dänischen Erstligisten FC Midtjylland gebunden. Der 18-Jährige ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und kommt überwiegend in der U19-Mannschaft des dreifachen Meisters zum Einsatz.

Mbamba kann schon mehr Profierfahrung vorweisen. Der 17 Jahre alte Abräumer absolvierte in der abgelaufenen Saison 21 Pflichtspiele für den FC Brügge. Der defensive Mittelfeldmann stand sogar bereits in der Champions-League-Gruppenphase gegen Manchester City und Paris Saint-Germain auf dem Rasen. Der Belgier ist noch bis 2023 an den FC Brügge gebunden. Folgerichtig wäre für Gladbach eine Ablösesumme fällig.

Gladbach mit Angebot für Trabzonspor-Ass?

Das dritte Talent, das angeblich im Fohlen-Fokus steht, ist Ahmetcan Kaplan von Trabzonspor. Türkischen Medien zufolge soll Gladbach bereits ein Angebot für den Innenverteidiger abgegeben haben. Das Problem: Der 19-Jährige ist bei Trabzonspor mit einem langfristigen Vertrag bis 2026 ausgestattet. Der türkische Meister befindet sich im Poker um Kaplan also in einer guten Verhandlungsposition.

Noch ist unklar, ob einer dieser Spieler letztlich den Weg nach Gladbach findet. Trainer Farke erklärte bei seiner Vorstellung, dass der aktuelle Kader "eine Menge Potenzial" bieten würde. Gleichzeitig bemerkte der Hütter-Nachfolger: "Natürlich brauchen wir einen guten Transfersommer und müssen gute Entscheidungen treffen." Somit ist Sportdirektor Virkus in den kommenden Wochen gefragt.