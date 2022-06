Wenige Wochen nach BVB-Aus: Rose winkt neuer Trainerjob

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Marco Rose soll nach seinem Aus beim BVB ein neuer Job winken

Keine drei Wochen nach seinem Aus beim BVB winkt Marco Rose offenbar schon ein neuer Trainerjob. Gerüchten zufolge könnte es den gebürtigen Leipziger nach Frankreich verschlagen.

Am 20. Mai ließ Borussia Dortmund die sprichwörtliche Bombe platzen: Nach nur einer gemeinsamen Saison verkündeten die Westfalen die Trennung von Übungsleiter Marco Rose, der in seinem Premierenjahr bei den Schwarz-Gelben hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

"Dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt groß. Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben", erläuterte Klub-Boss Hans-Joachim Watzke die Entscheidung.

Seither ist Rose wieder auf dem Markt - und allem Anschein nach trotz seines Scheiterns in Dortmund weiterhin äußerst begehrt.

Zwei frühere BVB-Trainer in Nizza gehandelt

So berichtet das französische Portal "RMC Sport" von einem Interesse des ambitionierten Ligue-1-Vertreters OGC Nizza an Roses Diensten. Der 45-Jährige sei neben Lucien Favre, der das Team bereits zwischen 2016 und 2018 trainierte, und Vincent Kompany einer von mehreren Kandidaten.

Europaweit genießt Rose noch immer einen hervorragenden Ruf. Die erfolgreiche Arbeit des Ex-Profis bei RB Salzburg und Borussia Mönchengladbach hat nicht nur in Nizza bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ob der Fußball-Lehrer allerdings schon so kurz nach seinem Abschied aus Dortmund wieder eine neue Herausforderung im Ausland annehmen will, ist unklar. Seit seiner Trennung vom BVB ist Rose medial noch nicht wieder in Erscheinung getreten.