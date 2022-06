HSV-Star war sich angeblich mit dem FC Schalke einig

IMAGO/Sebastian Räppold / Matthias Koch

HSV-Profi Robert Glatzel (l.) stand im Fokus des FC Schalke 04

Robert Glatzel hat einen neuen Vertrag beim Hamburger SV unterzeichnet und läuft somit auch in den kommenden Jahren für die Rothosen auf. Ein Selbstläufer war die Verlängerung beim HSV aber keinesfalls, soll der Angreifer doch kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 gestanden haben.

Mit 22 Treffern in 34 Spielen war Robert Glatzel der mit Abstand torgefährlichste Hamburger der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Zum Aufstieg reichte es für den HSV dennoch nicht. So unterlagen die Hanseaten in der Relegation gegen Hertha BSC und müssen deshalb eine weitere Runde im deutschen Fußball-Unterhaus drehen.

Immerhin kann der HSV dabei weiter auf Glatzels Dienste zurückgreifen. Der 28-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Norddeutschen am vergangenen Donnerstag bis 2025. Dabei hätte Glatzel die Hamburger im Sommer vorzeitig verlassen können.

Grund dafür war eine Ausstiegsklausel im alten Arbeitspapier. "Sport Bild" zufolge hätte sich der gebürtige Münchner wegen des verpassten Aufstiegs für 1,4 Millionen Euro einem anderen Verein anschließen können. An Interessenten mangelte es allem Anschein nach nicht.

Glatzel verhandelte mit dem FC Schalke 04

Union Berlin sowie der VfB Stuttgart, FC Augsburg, 1. FSV Mainz 05 und FC Schalke 04 sollen ihr Interesse an Glatzel bekundet haben. Die besten Chancen hatten dabei wohl die Königsblauen aus Gelsenkirchen.

Laut "Sport Bild" waren die Rahmenbedingungen des Vertrags zwischen dem FC Schalke 04 und Glatzel bereits ausgehandelt. Demnach wurde der Mittelstürmer beim Angebot der Knappen "fast schwach", heißt es.

Letztlich konnten Manager Jonas Boldt und Trainer Tim Walter, deren Kontrakte in den kommenden Wochen offenbar verlängert werden sollen, Glatzel doch noch von einem Verbleib an der Elbe überzeugen.

Gehaltserhöhung beim HSV

Der Torjäger erhält beim HSV fortan mehr Geld. Das Gehalt soll nach Informationen der Sportzeitschrift aber unter einer Million Euro liegen. Im Falle des Aufstiegs würde das Salär "auf deutlich über eine Million Euro pro Jahr" ansteigen, berichtet "Sport Bild". Eine Ausstiegsklausel soll Glatzel in Hamburg nicht mehr besitzen.

"Ich hatte Angebote, mit denen ich direkt in der Bundesliga gelandet wäre. Ich habe sie mir angehört und mich damit beschäftigt. Diese waren auch wirtschaftlich attraktiver, daraus mache ich keinen Hehl", bestätigte der HSV-Star das Interesse an seiner Person gegenüber dem Sportblatt.

"Aber ich habe gefühlt, dass meine Mission in Hamburg noch lange nicht zu Ende ist, dass einzig ein Verbleib in Hamburg richtig ist. Ich will unbedingt mit dem HSV aufsteigen. Es war eine Entscheidung des Herzens", fügte Glatzel an.