Neue Verletzung! Pechvogel Reus verpasst Länderspiele

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

BVB-Kapitän Marco Reus muss vorerst pausieren

Traurige Gewissheit für Marco Reus: Der BVB-Kapitän hat in der laufenden Länderspielphase einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen.

Der 33-Jährige von Borussia Dortmund erlitt in der Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele am Samstag in Budapest gegen Ungarn sowie am Dienstag in Mönchengladbach gegen Italien einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochabend mit.

Reus war wegen eines Infekts erst am Samstag ins DFB-Quartier in Herzogenaurach nachgereist. Die Partien in Bologna gegen Europameister Italien und in München gegen England (jeweils 1:1) hatte der Routinier deshalb verpasst.

Über die Ausfallzeit machte der DFB keine Angaben, der Offensivspieler werde "zunächst zur weiteren Behandlung bei der Mannschaft bleiben", hieß es.

Seit seinem Debüt im Oktober 2011 bestritt Reus nur 48 von 138 möglichen Länderspielen (15 Tore).