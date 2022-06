FC Bayern für Adeyemi "Schnee von gestern"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karim Adeyemi (M.) spielt ab dem Sommer mit Marco Reus (r.) beim BVB

Für satte 30 Millionen Euro wechselt Karim Adeyemi im Sommer von RB Salzburg zu Borussia Dortmund. Kein Wunder, dass die Erwartungen an den Nationalspieler beim BVB riesig sind. In einem Interview hat sich der junge Stürmer jetzt zu seiner neuen Aufgabe beim Vizemeister geäußert und zudem auf seine Anfänge beim FC Bayern zurückgeblickt.

Karim Adeyemi muss sich dieser Tage in Geduld üben. Bundestrainer Hansi Flick hat den 20-Jährigen zwar in sein Aufgebot für die Nations-League-Spiele der DFB-Auswahl berufen, in den beiden bisherigen Partien gegen Italien (1:1) und England (1:1) aber auf die Tribüne gesetzt.

Dabei brennt der gebürtige Münchner darauf, Eigenwerbung zu betreiben - nicht nur hinsichtlich der WM in Katar, sondern auch für einen Stammplatz bei seinem neuen Arbeitgeber Borussia Dortmund.

Stolze 30 Millionen Euro investiert der BVB in die Dienste des Angreifers, der in der vergangenen Saison 22 Pflichtspiel-Treffer erzielte. Vereine aus ganz Europa warben daher um Adeyemi, den Zuschlag sicherte sich letztlich jedoch die Borussia.

"Der BVB war mir bereits früher sehr sympathisch und ich glaube, dass ich gut nach Dortmund passe. Der Verein hat mir aufgezeigt, wie er mit mir arbeiten möchte und ich habe mich direkt wohl gefühlt", verriet Adeyemi im Gespräch mit "Sport1".

Trainerwechsel beim BVB "macht keinen Unterschied"

Dass zum Zeitpunkt seiner Zusage noch ein anderer Coach in Dortmund an der Seitenlinie stand, stört Adeyemi nicht.

"Der Trainerwechsel macht für mich keinen Unterschied", kommentierte er das Aus von Marco Rose, der nach nur einem Jahr durch Edin Terzic ersetzt wurde.

Mit dem neuen Übungsleiter habe er bereits "ein gutes Gespräch" gehabt, Terzic sei ihm "sehr sympathisch", so Adeyemi. Nun stehe im Vordergrund, sich beim BVB "gut in die Mannschaft zu integrieren" und "in die Startelf zu spielen".

Wohin die Reise sportlich gehen wird, mag Adeyemi noch nicht prophezeien. "Soweit ich weiß, teilt beim BVB zu Beginn einer Saison die Geschäftsführung immer das offizielle Saisonziel mit. Da müssen Sie also Herrn Watzke fragen", wehrte der 20-Jährige eine entsprechende Anfrage ab.

Aus beim FC Bayern "Schnee von gestern"

Vor seiner Unterschrift in Dortmund soll auch Adeyemis Jugendverein FC Bayern versucht haben, den "verlorenen Sohn" von einer Rückkehr zu überzeugen. Im Juniorenbereich der Münchner war der Offensivmann einst aussortiert worden.

Mit diesem Dämpfer hat der Nationalspieler nach eigener Aussage jedoch inzwischen abgeschlossen. "Ich war zu jung, um lange enttäuscht oder traurig zu sein. Das ist mittlerweile auch Schnee von gestern für mich. Ich glaube, dass ich nach der Zeit in München die richtigen Schritte gemacht habe", betonte Adeyemi.

Außerdem habe von seinem Jahrgang "auch kein anderer Spieler den Durchbruch bei Bayern geschafft", ergänzte er.