Bericht: Eintracht hat Mittelfeld-Juwel an der Angel

Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt hat wohl ein neues Top-Talent ins Visier genommen

Auf der Suche nach neuen Kreativspielern für die Offensive wird Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gleich mit mehreren Akteuren in Verbindung gebracht. Jüngst gesellte sich auch ein spanisches Top-Talent in den Kreis der möglichen Neuzugänge für den Europa-League-Champion dazu.

Wie das spanische Portal "Relovo" vermeldete, ist der erst 18-jährige Alberto Moleiro ins Visier der Hessen geraten, die bekanntlich nach neuen Mittelfeld-Alternativen Ausschau halten.

Trotz seiner jungen Jahre spielte Moleiro in der abgelaufenen Spielzeit beim spanischen Zweitligisten UD Las Palmas eine zentrale Rolle, brachte es in 2021/2022 auf satte 38 Pflichtspiel-Einsätze. Da er mit seinem Klub den Wiederaufstieg in die spanische Eliteklasse LaLiga knapp verpasste, soll er sich jetzt intensiv mit einem Vereinswechsel befassen, um die nächste Sprosse auf seiner Karriereleiter zu erklimmen.

Moleiro träumt wohl vom FC Barcelona - Eintracht als Sprungbrett?

In diesem Zusammenhang bringt das Portal den spanischen U19-Nationalspieler mit der Frankfurter Eintracht in Verbindung. Auch Champions-League-Halbfinalist FC Villarreal soll sich für das Juwel interessieren und ebenso wie die Eintracht bereits ein Angebot für Moleiro abgegeben haben. In welcher Höhe die Offerten lagen, ist in beiden Fällen bisher nicht bekannt.

Fakt ist, dass der Teenager nur noch ein Jahr Restvertragslaufzeit bei Las Palmas hat und es bis dato noch zu keiner Verlängerung kam.

Laut der spanischen Quelle soll der Youngster selbst vom FC Barcelona träumen. Derzeit werden ihm beim Vizemeister allerdings noch keine allzu großen Chancen eingeräumt, sich schon kurzfristig durchzusetzen. Daher wird eher von einem Wechsel zu einem kleineren Verein als Barca, wie beispielsweise Eintracht Frankfurt, ausgegangen.

Für die spanische U19-Auswahl hat Moleiro bisher neun Spiele bestritten und dabei einen Treffer erzielt.