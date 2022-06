Millionen-Flop plant Hertha-Abschied: "Will Tapetenwechsel"

IMAGO/CB

Santiago Ascacíbar will Hertha BSC offenbar verlassen

Immerhin zehn Millionen Euro investierte Hertha BSC vor zweieinhalb Jahren in die Dienste des argentinischen Mittelfeld-Akteurs Santiago Ascacíbar. In Berlin konnte der Abräumer an seine zuvor beim VfB Stuttgart gezeigten Glanzleistungen allerdings nur selten anknüpfen. Nun zieht es den 25-Jährigen offenbar aus der Hauptstadt weg.

Als Santiago Ascacíbar Anfang 2020 bei Hertha BSC aufschlug, waren die handelnden Personen bei der Alten Dame noch andere als heute.

Damals schwärmte der Südamerikaner noch von "den Gesprächen mit Michael Preetz und Jürgen Klinsmann", die ihn davon überzeugt hatten, sich in Berlin "als Spieler weiterentwickeln und gemeinsam viel erreichen" zu können.

Ein krasser Trugschluss: Während Preetz und Klinsmann bei der Hertha längst Geschichte sind, ist Ascacíbar zumindest sportlich an der Spree nie richtig angekommen.

Hertha BSC: Santiago Ascacíbar strebt "Tapetenwechsel" an

Kein Wunder, dass der ehemalige Nationalspieler Argentiniens mittlerweile offen mit einem Abgang liebäugelt.

"Ich will wirklich einen Tapetenwechsel. Ich weiß nicht wohin, aber auf jeden Fall will ich wechseln. Ich weiß nur noch nicht, ob ich zurück nach Argentinien gehen oder in Europa weitermachen möchte", erklärte der nur 1,68 Meter große Sechser in einem Interview mit dem TV-Sender "TyC Sports".

Ascacíbars Arbeitspapier in Berlin ist allerdings noch bis 2024 gültig, folglich würden die Hertha-Bosse wohl lediglich im Falle eines Multi-Millionen-Angebots verhandlungsbereit sein.

In der vergangenen Chaos-Saison hatte der 25-Jährige unter drei verschiedenen Trainern (Pál Dárdai, Tayfun Korkut, Felix Magath) überwiegend zum Stammpersonal gezählt, dabei jedoch nur selten überzeugen können.

Ob der neue Hertha-Coach Sandro Schwarz für die kommende Spielzeit mit Ascacíbar plant, ist nicht bekannt.