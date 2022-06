Medien: Aussortierter Eintracht-Profi findet neuen Klub

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Stefan Ilsanker (r.) feierte mit Eintracht Frankfurt den Europa-League-Sieg

Stefan Ilsanker spielte bei Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison kaum noch eine Rolle, sein auslaufender Vertrag wurde folgerichtig nicht verlängert. Nun scheint der Österreicher einen neuen Verein gefunden zu haben.

Wie der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, soll Ilsanker vor einem ablösefreien Wechsel in die Serie B stehen. Der Defensivakteur wurde am Mittwochmorgen dabei gesichtet, wie er sich auf den Weg zum Medizincheck machte, um sich dem FC Genua anzuschließen. Der Klub stieg in der vergangenen Saison aus der Serie A ab.

Der Mittelfeldspieler soll nun dabei helfen, den Traditionsklub schnellstmöglich wieder in die erste italienische Liga zu führen. Mittlerweile bestätigte auch die "Bild" den Ausgangsbericht von Di Marzio.

Auf Ilsanker wurde der deutsche Generaldirektor Genuas, Johannes Spors, aufmerksam. Der 39-Jährige arbeitete in der Bundesliga bereits für die TSG Hoffenheim, RB Leipzig und den Hamburger SV als Chefscout. In Leipzig dürfte Spors Ilsanker über mehrere Jahre näher im Blick gehabt haben.

Ilsankers SGE-Abschied stand schon länger fest

Der 33-Jährige wechselte im Januar 2020 von Leipzig nach Frankfurt und absolvierte insgesamt 60 Pflichtspiele für den amtierenden Europa-League-Sieger.

In der abgelaufenen Saison kam Ilsanker, der 2020/21 über weite Strecken noch Stammkraft gewesen war, lediglich auf 13 Pflichtspiele. Darunter waren etliche Joker-Einsätze für nur wenige Minuten. Beim letzten Bundesliga-Heimspiel stand Ilsanker noch einmal in der Startelf und wurde vor der Partie in Frankfurt bereits offiziell verabschiedet.

Nun wird der 33-jährige Österreicher seine Karriere offenbar in Italien fortsetzen.