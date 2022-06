Ligue-1-Knipser im Fokus: Schalke hofft auf Schnäppchen

IMAGO/Thierry Breton

Ui-jo Hwang ist angeblich Kandidat beim FC Schalke 04

In der 2. Bundesliga bildeten Simon Terodde und Marius Bülter beim FC Schalke 04 eines der besten Sturm-Duos. Um künftig auch im Oberhaus mithalten zu können, wollen die Knappen ihre Abteilung Attacke allerdings noch erweitern. Dabei soll ein Knipser aus Südkorea in den Fokus gerückt sein.

Girondins Bordeaux erlebt derzeit schwere Tage. Nach dem sportlichen Abstieg aus der Ligue 1 wurde der französische Traditionsverein unter der Woche aufgrund der Nicht-Erfüllung finanzieller Auflagen direkt in die drittklassige National 1 strafversetzt.

Da die meisten Spielerverträge dort nicht mehr gültig sind, wittern viele Teams in der Konkursmasse nun Schnäppchen. Angeblich ist der FC Schalke 04 einer davon.

Nach Informationen des Portals "Calciomercato" bemühen sich die Königsblauen nämlich um den südkoreanischen Mittelstürmer Ui-jo Hwang, der in den vergangenen beiden Spielzeiten einer der wenigen Lichtblicke in Bordeaux war.

Viel Konkurrenz für den FC Schalke 04

Der 29-Jährige besitzt bei Girondins eigentlich noch ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier, könnte jetzt aber wohl ablösefrei den Klub wechseln.

Auch West Ham United aus der Premier League sowie Montpellier HSC, der FC Nantes und Olympique Marseille aus der Ligue 1 gelten als interessiert - Vereine, die finanziell andere Möglichkeiten haben als der FC Schalke 04.

Hwang war 2019 aus der japanischen J1 League nach Frankreich gekommen. In seinem ersten Jahr traf der 1,85 Meter große Angreifer in der Liga sechs Mal, in der Saison darauf waren es bereits zwölf Tore. Zuletzt jubelte der Nationalspieler elf Mal, konnte den bitteren Abstieg allerdings auch nicht mehr verhindern.

Wie konkret die Avancen der Schalker bislang sind, ist unklar. Mit Hwang könnte die Offensive der Knappen jedoch um eine spannende Alternative erweitert werden ...