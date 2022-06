Salihamidzic bestätigt Mané-Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Andy Rowland

Sadio Mané steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Sadio Mané wird den FC Liverpool aller Vorrausicht nach verlassen und zum FC Bayern wechseln. Nachdem am Freitag zunächst Berichte aufkamen, wonach sich Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits auf der Insel befindet, soll der Transfer nun in trockenen Tüchern sein.

"Sky" zufolge ist der Mané-Deal perfekt. Demnach wechselt der Torjäger vom englischen Vize-Meister zum FC Bayern. Die Ablösesumme beläuft sich inklusive Bonuszahlungen wohl auf unter 40 Millionen Euro. "Bild" und "Sport1" berichten ebenfalls über die anstehende Verpflichtung.

"Ja, er kommt", bestätigte Münchens Sportvorstand Salihamidzic den anstehenden Transfer gegenüber "Sky"-Reporter Torben Hoffmann.

@Brazzo bestätigt nach der Ankunft aus Liverpool am Flughafen München „Ja, er kommt“

Done Deal! Mané zum @FCBayern

Exklusive Bilder gleich @SkySportNews @SkySportDE — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) 17. Juni 2022

Laut dem italienischen Journalisten Fabrizio Romano überweist der Bundesligist einen garantierten Betrag von 32 Millionen Euro an die Merseyside. Der Medizincheck soll in Kürze erfolgen.

Zuvor wollte "Sky Sports" von einem neuen Angebot für den Senegalesen erfahren haben. 35 Millionen Euro Sockelablöse plus fünf Millionen an erfolgsabhängigen Boni stehen im Raum, hieß es am Freitagvormittag.

In den vergangenen Tagen war der deutsche Rekordmeister bereits mit zwei Offerten bei den Reds abgeblitzt. Während der LFC seine erste Forderung von 50 Millionen Euro erst auf 45 Millionen Euro und dann sogar 41 Millionen Euro reduzierte, erhöhte der deutsche Branchenführer sein erstes Angebot von 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von 5,5 Millionen Euro sukzessive auf 27,5 plus 7,5 Millionen Euro.

Einigung zwischen Mané und dem FC Bayern

Eine Einigung mit Mané sei bereits getroffen worden. Laut Fabrizio Romano soll der 30-Järhige an der Säbener Straße für drei Jahre bis 2025 unterschreiben.

Mané gehörte in den letzten sechs Jahren zu den prägenden Figuren bei den Reds, holte mit Liverpool unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft. Sein Vertrag beim Team von Trainer Jürgen Klopp ist noch bis 2023 datiert.

Mané heizt Gerüchteküche an

Zuletzt hatte Mané die Spekulationen selbst angeheizt. Via Twitter kursiert derzeit ein Screenshot des Liverpooler Fan-Account "Liverpoolgoals". Dort abgebildet ist die Nachricht des riesigen Instagram-Kanals der Seite, die über 1,1 Millionen Abonnenten besitzt, an Sadio Mané.

Zu lesen ist eine Art Danksagung des Accounts mit seiner großen Community an den Flügelstürmer: "Wir lieben dich sehr, du bist eine große Vereinslegende und wir verstehen, dass du gehen willst. Ich wünsche dir nichts als Glück bei Bayern, einem anderen großen Verein", lautet die Nachricht an Mané.

Der Spieler selbst reagierte auf die Direktnachricht, versah die Botschaft mit einem Herz-Emoji. Diese Reaktion kann wohl als eindeutiges Zeichen gedeutet werden, dass der Weg des Superstars an der Anfield Road tatsächlich in Kürze zu Ende ist und er sich vom FC Liverpool verabschieden wird.