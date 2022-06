Transfer-Hammer? Eintracht Frankfurt buhlt um Götze

unknown

Mario Götze soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Bahnt sich da ein echter Transfer-Hammer an? Einem Medienbericht zufolge steht Mario Götze von der PSV Eindhoven vor einer Rückkehr in die Bundesliga.

Wie die "Sport Bild" berichtet, buhlt Eintracht Frankfurt um die Dienste des ehemaligen BVB- und FC-Bayern-Profis. Demnach haben sogar schon erste Gespräche stattgefunden.

Dem Bericht zufolge würde Götze im Falle eines Wechsels zur SGE zu einem der Topverdiener aufsteigen. Über vier Millionen Euro könne der 30-Jährige einstreichen. Top-Verdiener ist wohl Kevin Trapp mit einem geschätzten Salär von fünf Millionen Euro im Jahr.

In trockenen Tüchern ist ein Wechsel aber noch nicht. Im Poker um Götze bekommt es Eintracht Frankfurt wohl mit SL Benfica zu tun. Dem portugiesischen Klub wird seit einiger Zeit Interesse nachgesagt - vor allem wegen Roger Schmidt.

Der einstige Leverkusener Übungsleiter hat die PSV Eindhoven aus den Niederlanden nach insgesamt zwei Jahren in Richtung SL Benfica verlassen, wo er ebenfalls einen Zweijahresvertrag unterzeichnete.

Zieht es Götze zu Benfica?

Schmidt soll es nach Angaben der Zeitung "Record" nun vordergründig sein, der Götze zur neuen Spielzeit unbedingt nach Lissabon lotsen möchte. Untermauert wurden die Spekulationen vom Technischen Direktor der PSV, John de Jong. Dieser gab gegenüber Ende Mai "NOS" an, Götze sei bereit für ein neues "Abenteuer". Man werde "sehen, was passiert".

Für Mario Götze soll indes bereits alles klar sein. Der einstige Nationalspieler will unbedingt nach Portugal wechseln und sei dafür sogar bereit, auf Gehalt zu verzichten, heißt es.

Götze dank Ausstiegsklausel als Schnäppchen?

Im bis 2024 gültigen Vertrag des 30-Jährigen ist eine Ausstiegsklausel verankert, die einen Transfer im Sommer vereinfachen dürfte. Laut "Record" liegt diese bei gerade einmal vier Millionen Euro.

Mit Eintracht Frankfurt würde Götze in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Benfica ist in der abgelaufenen Saison nur dritter in der heimischen Liga geworden und muss sich daher erst in der Qualifikation zur Königsklasse beweisen.