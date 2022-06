Transfer-Hammer fast fix? Mario Götze vor Wechsel zur SGE

unknown

Ex-BVB-Star Mario Götze zieht es wohl zu Eintracht Frankfurt

Zwei Jahre nach seinem BVB-Abschied kehrt Mario Götze wohl in die Fußball-Bundesliga zurück. Der Wechsel des WM-Finaltorschützen von 2014 zu Eintracht Frankfurt soll kurz vor dem Abschluss stehen.

Nach Informationen von "Sport1" ist sich Götze mit dem Europa-League-Sieger "weitestgehend einig".

Einen Vertrag bei den Hessen habe der inzwischen 30 Jahre alte Offensivspieler zwar noch nicht unterschrieben, hieß es. Am Montag komme jedoch der Aufsichtsrat der SGE zusammen, um den Deal abzusegnen. Dann gehe dieser vollends über die Bühne.

Götzes Kontrakt bei seinem aktuellen Arbeitgeber PSV Eindhoven läuft zwar noch bis 2024. Dieser soll jedoch eine Ausstiegsklausel mit einer vergleichsweise geringen festgelegten Ablösesumme in Höhe von lediglich vier Millionen Euro beinhalten - für Eintracht Frankfurt also ein echtes Schnäppchen.

Eintracht Frankfurt statt Benfica

Den Trainingsauftakt in Eindhoven am Montag werde Götze wohl schon nicht mehr absolvieren, so "Sport1".

Der 63-malige Nationalspieler habe sich zudem gegen eine Offerte von Benfica, dem neuen Klub des ehemaligen PSV-Trainers Roger Schmidt, entschieden.

Stattdessen habe Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sich mit Götze in den letzten Tagen auf Mallorca getroffen und ihn vom Eintracht-Plan überzeugt.

Mario Götze bald Top-Verdiener bei Eintracht Frankfurt?

Unter Chefcoach Oliver Glasner soll Götze am Main künftig eine zentrale Rolle spielen - im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich auf seiner Lieblingsposition als Zehner.

Auch Details zu Götzes Vertragsinhalten in Frankfurt sind bereits durchgesickert. Laut "Sport1" soll er etwas mehr als vier Millionen Euro Jahresgehalt kassieren. Götze wäre damit neben Torhüter Kevin Trapp der Top-Verdiener im Eintracht-Kader.

Zuletzt hatte auch SGE-Abwehrspieler Martin Hinteregger offensiv um Götze geworben. "Vom Spielertyp würde er exzellent zu uns passen. Genau so einen brauchen wir, genau so einen haben wir letztes Jahr mit Amin Younes verloren. Das ist ein wichtiger Baustein", sagte der Österreicher gegenüber "Sky".