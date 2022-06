Frisches Geld muss her: Schalke gibt Defensivspieler ab

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Dries Wouters wird auch in der Saison 2022/23 nicht für den FC Schalke 04 auflaufen

In erstaunlichem Tempo baut Sportdirektor Rouven Schröder aktuell den Kader des FC Schalke 04 um. Da zuletzt schon die eine oder andere Million ausgegeben wurde, stehen nun vor allem Verkäufe auf der Agenda. Einige Namen drängen sich auf, eine Personalie klärte der Revierklub am Montag.

Mächtig was los beim FC Schalke 04: Gleich fünf Profis hat Schalke 04 in den vergangenen Tagen verpflichtet: Tobias Mohr (26, Linksaußen), Florent Mollet (30, offensives Mittelfeld), Tom Krauß (20, defensives Mittelfeld), Justin Heekeren (21, Tor) und Alexander Schwolow (30, Tor) wechseln zur neuen Saison zum Bundesliga-Rückkehrer.

Noch am Montag soll mit Sebastian Polter, der vom Revier-Nachbarn VfL Bochum losgeeist wird, der sechste Zugang seit Monatsbeginn unter Dach und Fach gebracht werden. Der Mittelstürmer, der am Montag den zweiten Teil des Medizinchecks absolvieren soll, wird nach Angaben des "kicker" wohl eine Sockelablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro kosten.

Da auch für Mohr (1,1 Millionen Euro) und Krauß (700.000 Euro Leihgebühr) beträchtliche Summen fällig wurden - ganz zu schweigen von den bereits seit längerem beschlossenen Weiterverpflichtungen der Leihspieler Thomas Ouwejan (2 Millionen Euro) und Rodrigo Zalazar (1,5 Mio.) -, muss Sportboss Schröder jetzt sein Geschick als Verkäufer beweisen.

Über sechs Millionen Euro wurden bislang ausgegeben, im Gegenzug jedoch kein Cent eingenommen. Und das, obwohl das Team noch auf mehreren Positionen verstärkt werden muss.

FC Schalke 04 benötigt frisches Geld - Leih-Abschied fix

Deshalb stehen nun vor allem Verkäufe auf dem Plan. Als Top-Kandidaten gelten die Leih-Rückkehrer Amine Harit, Ozan Kabak und Rabbi Matondo, die im Idealfall allesamt Millionen-Ablösen einspielen sollen. Hier sind schnelle Lösungen dem "kicker" zufolge indes noch nicht zu erwarten.

Schneller ging es bei Dries Wouters, den Schalke 04 in der abgelaufenen Rückserie bereits an KV Mechelen ausgeliehen hatte. Der Defensivmann wird eine weitere Saison auf Leihbasis für den belgischen Erstligisten auflaufen, wie der Revierklub am Montag mitteilte. "Gemeinsam mit Dries und seinem Berater sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass seine Chancen auf Einsatzzeiten in Mechelen besser stehen als auf Schalke", so Sportdirektor Schröder.

Finanziell dürfte das Leihgeschäft, über das alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart haben, den Königsblauen aber nicht allzu viel weiterhelfen. Laut "kicker" soll alsbald in Reinhold Ranftl ein weiterer Spieler wieder abgegeben werden, der erst im vergangenen Sommer zu S04 gewechselt war.