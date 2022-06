Medien: Hertha BSC nimmt Serie-A-Knipser ins Visier

IMAGO/Ettore Griffoni

Joao Pedro wird wohl nicht in die Serie B gehen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC sucht weiterhin intensiv nach neuen Verstärkungen für den Kader, um in der kommenden Spielzeit wieder in ruhige Fahrwasser zu gelangen. Laut jüngster Medienberichte soll nun ein Torjäger aus der italienischen Serie A in den Fokus der Berliner geraten sein.

Joao Pedro erzielte in den letzten drei Spielzeiten in der Serie A insgesamt beeindruckende 47 Tore für Cagliari Calcio. In der abgelaufenen Saison 2021/2022 konnte er den Abstieg der Sizilianer aber trotz seiner 13 Buden nicht verhindern, Cagliari stieg denkbar knapp mit einem Punkt zu wenig in die zweite Liga ab.

Statt des Gangs in die Serie B wird der 30-Jährige, der in Cagliari noch ein Jahr Vertrag besitzt, jetzt mit einem Abschied ins Ausland in Verbindung gebracht.

Laut italienischer Medienberichte steht soll Joao Pedro ein Thema bei Hertha BSC sein, die ernsthaft über die Verpflichtung des Torjägers nachdenken sollen.

Neben dem Hauptstadtklub wird auch der VfL Wolfsburg als möglicher Abnehmer für den Stürmer gehandelt, der es in seiner Zeit im italienischen Fußball-Oberhaus insgesamt auf starke 71 Tore in 218 Einsätzen brachte.

Bezahlt Hertha BSC zehn Millionen Euro für Joao Pedro?

Nach Angaben des italienischen Portals "calciocasteddu" soll Joao Pedro für zehn Millionen Euro zu haben sein. Ob sich die Berliner, die zuletzt mit ihren Ausgaben deutlich mehr haushalten mussten als noch zu Beginn des Investments von Lars Windhorst vor drei Jahren, einen zweistelligen Millionentransfer in diesem Sommer leisten würden, ist derzeit noch offen.

Wie es weiter heißt, haben aber sowohl die Herthaner als auch die Wölfe bereits ein Angebot für Joao Pedro abgegeben, der zuletzt insgesamt 17 Scorerpunkte in der Serie A beisteuerte. Der Spieler selbst soll eine Gehaltsforderung von 2,5 Millionen Euro pro Jahr stellen.

Bei Hertha BSC könnte er die Nachfolge von Ishak Belfodil antreten, der den Klub nach nur einer Saison wieder verlässt.