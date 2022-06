Werder Bremen hat ablösefreien Mainz-Star kontaktiert

nordphoto GmbH / Kokenge via www.imago-images.de

Jean-Paul Boëtius wird bei Werder Bremen gehandelt

Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive offenbar beim 1. FSV Mainz 05 fündig geworden. Jean-Paul Boëtius befindet sich auf dem Radar der Hanseaten. Gut für die Grün-Weißen: der Mittelfeldmann ist ablösefrei.

Nach dem direkten Wiederaufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus rüstet der SV Werder Bremen derzeit seinen Kader auf, um in der Bundesliga mithalten zu können. Bei dem Klub von der Weser gibt es gleich mehrere Baustellen, eine davon im offensiven Mittelfeld.

Nachdem sich die Wechsel von Bayerns Sarpreet Singh (zu lange verletzt) und Daniel-Kofi Kyereh (entschied sich für den SC Freiburg) zuletzt zerschlagen haben, soll es nun bei einem Bundesliga-erfahrenen Akteur klappen: Jean-Paul Boëtius.

Dieser spielt seit 2018 in der deutschen Beletage des Fußballs für den 1. FSV Mainz 05, kam in der abgelaufenen Saison immerhin 33 Mal zum Einsatz (zwei Tore, vier Vorlagen). Allerdings verlängerte der Niederländer seinen Vertrag überraschend nicht, so dass der 28-Jährige in wenigen Tagen ablösefrei zu haben ist.

Wie Boëtius-Berater Erkan Alkan - durch seine Agentur ICM Stellar Sports in Bremen bestens bekannt, weil diese mehrere (frühere) Werder-Stars betreute - gegenüber "Bild" verriet, haben die Bremer Verantwortlichen bereits beim Mittelfeldmann vorgefühlt.

Werder Bremen: Boëtius macht sich Gedanken

"Es sind mehrere Bundesliga-Klubs an ihm interessiert", sagte Alkan und fügte an: "Ein Verein ist Werder Bremen. Sie haben angerufen und sich nach ihm erkundigt."

Am 28-Jährigen schätzen die Grün-Weißen seine Flexibilität. Boëtius kann sowohl in der Offensive auf verschiedenen Positionen auflaufen, hinter den Spitzen spielen oder die Außenbahnen bekleiden. Er kann aber auch auf der Sechs eingesetzt werden, wenn dort Not am Mann ist.

Zwar soll es laut "Bild" noch keine konkreten Gespräche mit dem Niederländer gegeben haben, der vor vier Jahren von Feyenoord nach Deutschland kam. Doch Werder könnte eine der Optionen sein, über die sich der vielseitige Fußball-Profi Gedanken macht.

Wann die Entscheidung über seinen neuen Arbeitgeber fällt, ist offen. Bis zum 30.06. ist Boëtius noch offiziell bei Mainz 05 angestellt.