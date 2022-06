BVB zum Auftakt direkt mit Verletzungssorgen

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Emre Can ließ die Einheit am Mittwoch ganz aus

Die Vorbereitung auf die bevorstehende Bundesliga-Saison ist gerade einen Tag alt, da kommen bei Vizemeister Borussia Dortmund schon wieder die ersten Personalsorgen auf.

BVB-Star Emre Can ließ das erste Mannschaftstraining unter dem neuen, alten Cheftrainer Edin Terzic aus, weil er bereits im Vorfeld über Probleme geklagt hatte. Laut den "Ruhr Nachrichten" hatte der Defensiv-Allrounder bei den vorherigen Fitnesschecks und Leistungsüberprüfungen schon "etwas gespürt".

Vermutlich handelt es sich dabei einmal mehr um muskuläre Probleme bei dem Nationalspieler. In der letzten Saison verfolgten Emre Can Muskelverletzungen über die gesamte Spielzeit. Immer wieder musste er mit entsprechenden Problemen im Oberschenkel und in der Wade passen, fehlte insgesamt mehr als 15 Pflichtspiele für seine Schwarz-Gelben.

Ob der 28-Jährige nun länger ausfallen wird, blieb zunächst unklar. Schon bei der Leistungsdiagnostik im Vorfeld der öffentlichen Trainingseinheit am Mittwochnachmittag konnte Can nur Teile der Übungen bestreiten. Beim Training auf dem Platz wurde er dann als Vorsichtsmaßnahme gleich komplett herausgelassen.

Auch Passlack und Dahoud fehlten beim BVB

Neben Emre Can fehlten am Mittwoch auch noch zwei weitere Profis im Trainingsaufgebot von Borussia Dortmund, die eigentlich fest eingeplant waren.

Felix Passlack und Mahmoud Dahoud waren in Dortmund-Brackel ebenfalls noch nicht dabei. Beide Akteure fehlten mit einem leichten Infekt.

Damit Edin Terzic überhaupt eine trainingsfähige Mannschaft zusammenbekam, wurde zum Start der Vorbereitung auf Kräfte aus der Drittliga-Reserve sowie aus der U19-Mannschaft zurückgegriffen.

Das Gro der BVB-Stars, die in den letzten Wochen unter anderem noch mit den Nationalmannschaften in der Nations League im Einsatz waren, werden erst am 8. und 9. Juli aus dem Urlaub zurückerwartet. Auch sie müssen dann erst einmal die obligatorischen sportmedizinischen Checks absolvieren, bevor auch sie in die Vorbereitung in Dortmund einsteigen.