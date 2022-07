BVB bestreitet erstes Topspiel der Bundesliga-Saison

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Der BVB und Bayer Leverkusen bestreiten das erste Topspiel

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat für die ersten sieben Spieltage der Bundesliga den exakten Zeitplan festgelegt.

Demnach bestreiten die Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am 6. August das erste Topspiel der Spielzeit am Samstagabend (18:30 Uhr), bereits drei Stunden zuvor steht das Berliner Derby zwischen Union und Hertha BSC auf dem Plan.

Das Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München am 5. August (20:30) war bereits Mitte Juni terminiert worden. Die ersten Sonntagspartien haben der VfB Stuttgart und RB Leipzig (15:30) sowie der 1. FC Köln und Schalke 04 (17:30).

Den zweiten Spieltag eröffnen die Europacupteilnehmer aus Freiburg und Dortmund mit dem Freitagabendspiel (20:30).

⚽🗓️

Die Begegnungen der #Bundesliga und 2. Bundesliga bis Mitte September sind zeitgenau angesetzt.



◼️ Bundesliga: Spieltage 1-7

◼️ 2. Bundesliga: Spieltage 3-9



➡️ https://t.co/QIR9pCEKMr pic.twitter.com/JbRKAO4m0D — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) 1. Juli 2022

RB Leipzig vs. BVB samstags um 15:30 Uhr

Mit dem Duell von Leipzig gegen den BVB findet ein Highlightspiel der Anfangsphase der Saison am sechsten Spieltag am Samstagnachmittag statt (15:30), auch das Revierderby wurde am siebten Spieltag für den 17. September zur Hauptanstoßzeit samstags um 15:30 Uhr terminiert. Anschließend gibt es mit der Länderspielpause eine erste Saisonunterbrechung.

Auch in der 2. Bundesliga wurden die Partien bis Mitte September und damit bis zum neunten Spieltag nun zeitgenau angesetzt.

Nachdem bezüglich der ersten beiden Wochenenden bereits Klarheit herrschte, wurde nun beispielsweise das niedersächsische Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig mit dem 10. September auf einen Samstagmittag gelegt (13:00).