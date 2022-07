Statt Urlaub: Marco Reus schon zurück im BVB-Training

IMAGO/Christopher Neundorf

BVB: Marco Reus bringt sich in Form

Eigentlich hat Borussia Dortmunds Marco Reus noch Urlaub. Der BVB-Kapitän erschien allerdings schon am Montag auf dem Trainingsgelände, um sich frühzeitig für die Saison in Form zu bringen.

Marco Reus ist nach Angaben von "Sky" vorzeitig zurück in Dortmund. Wie alle anderen Nationalspieler hatte der Führungsspieler der Borussia knapp zwei Wochen Pause extra, um sich von der anstrengenden Saison zu erholen. Reus hatte daher eigentlich noch bis Ende der Woche Urlaub.

Die freien Tage will der Angreifer allerdings lieber dafür nutzen, um nach der jüngsten Verletzung wieder vollends fit zu werden. Reus hatte sich im Juni im Zuge der Nations-League-Länderspiele der DFB-Auswahl im Training eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, sodass er vorzeitig abreisen musste.

Bis Reus, wie die weiteren Nationalspieler, am Wochenende die obligatorische Leistungsdiagnostik absolviert, arbeitet er nach Angaben des TV-Senders noch individuell. Somit wird der 33-Jährige am Dienstag auch nicht beim ersten Testspiel des BVB beim Lüner SV mitwirken. Anfang kommender Woche steigt Reus dann ins Mannschaftstraining ein.

Mehr dazu: Das ist der Sommerfahrplan des BVB

Jetzt schon mit seinen Mannschaftskollegen auf dem Rasen ist unterdessen Mahmoud Dahoud. Der BVB twitterte am Montag ein Bild des Mittelfeldspielers auf dem Trainingsplatz. Der 26-Jährige hatte dem BVB seit Mitte April wegen einer Schulterverletzung gefehlt. Fünf Pflichtspiele verpasste Dahoud deshalb.

Zuvor hatte Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber "Ruhr Nachrichten" angedeutet, dass neben Dahoud auch die zuletzt verletzten Profis Emre Can und Felix Passlack in dieser Woche wieder ins Training zurückkehren. Der 28 Jahre alte Can hatte zuletzt ebenfalls mit muskulären Problemen zu kämpfen, Passlack war leicht erkrankt. "Es sieht gut aus, dass die drei im Laufe der Woche im Mannschaftstraining dabei sein können", so Kehl.