Daran hängt Bayerns de-Ligt-Deal

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Matthijs de Ligt will zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern hat mit Matthijs de Ligt den nächsten Star an der Angel. Bis zu einem Transfer des Niederländers ist es allerdings noch ein weiter Weg. Ohne die tatkräftige Hilfe des Abwehrspielers könnten die Münchner am Ende trotz aller Bemühungen leer ausgehen.

Knackpunkt im Poker um den niederländischen Nationalspieler ist und bleibt die Ablösesumme. Der FC Bayern würde für de Ligt zwar tief in die Tasche greifen, die Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro kann und will der deutsche Rekordmeister aber keinesfalls ziehen. Selbst die von Juve geforderten 70 Millionen Euro sind für die Münchner zu viel.

Bei anderen Klubs sitzen die Millionen da schon lockerer. Zu diesen Klubs gehört unter anderem der FC Chelsea, der die 70 Millionen Euro bereitwillig zahlen würde. Der FC Bayern ist im Transferpoker somit auf die Hilfe de Ligts angewiesen, wie die "Sport Bild" berichtet. Der Grund: Nur wenn der Abwehrspieler unbedingt nach München will und auf einen Wechsel zum Bundesliga-Primus besteht, werden die Bayern am Ende auch den Zuschlag bekommen.

Dass dieses Szenario nicht unwahrscheinlich ist, zeigte sich schon beim Transfer von Sadio Mané. Auch dem Senegalesen lagen Angebote anderer Klubs vor. Weil er aber unbedingt nach München wollte, sicherten sich die Bayern seine Dienste zu einem vergleichsweise geringen Preis. Genau darauf hofft der Rekordmeister nun auch im Fall von de Ligt.

FC Bayern hat weiteren Trumpf im de-Ligt-Poker

Zudem gibt es der "Sport Bild" zufolge noch einen weiteren Trumpf im Poker um den Innenverteidiger. Wie die Neuzugänge Gravenberch und Mazraoui wird auch Matthijs de Ligt von der Agentur des kürzlich verstorbenen Beraters Mino Raiola vertreten. Der Draht nach München ist entsprechend noch heiß.

Entscheidend für das Münchner Interesse an de Ligt ist nicht nur dessen sportliche Qualität, sondern auch dessen Mentalität. Wie die "Sport Bild" berichtet, ist dies ein Punkt, auf den Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn auf dem Transfermarkt besonders achten wollen. Und mit seinem Wunsch, unbedingt an die Isar wechseln zu wollen, erfüllt der Niederländer diese Vorgabe zu einhundert Prozent.