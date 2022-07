Bayern-Transferziel erhöht Wechsel-Druck

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Mathys Tel wird beim FC Bayern gehandelt

Fußball-Rekordmeister FC Bayern hat einem Medienbericht zufolge gute Überzeugungsarbeit geleistet. Denn scheinbar will der talentierte Stürmer Mathys Tel unbedingt nach München wechseln. Damit erhöht der Youngster auch den Verhandlungsdruck auf seinen Klub.

Der FC Bayern München arbeitet französischen Berichten zufolge an der Verpflichtung des 17 Jahre alte Mathys Tel von Stade Rennes. Wie "RMC Sport" und "Le Parisien" unlängst berichteten, soll beim Ligue-1-Klub jüngst ein offizielles Angebot eingegangen sein.

Der Preis beläuft sich "Sky" zufolge auf eine Sockelablöse in Höhe von sieben Millionen Euro, durch Bonuszahlungen könnten es gar 17 Millionen Euro werden. Auch "Sport Bild" nennt jene Zahlen. Das Problem: Tels Arbeitgeber zeigt sich dem Sportblatt zufolge noch nicht verhandlungsbereit. Da der Vertrag des Angreifers noch bis 2024 datiert ist und sogar eine Option auf eine Verlängerung bis 2025 besteht, ist für Rennes keine Eile geboten.

Bayerns großes Plus könnte in den möglichen Verhandlungen aber der Spieler selbst sein. Dessen Familie soll von einem Wechsel zum FC Bayern schon überzeugt sein. Stade Rennes müsse sich also nun entscheiden, ob sie Tel die Möglichkeit verbauen wollen.

Früher Karriere-Höhepunkt für Mathys Tel

Klar ist aber auch, dass der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison in Frankreich aus gutem Grund darauf hofft, den Angreifer noch etwas länger in seinen Reihen zu wissen. Tel feierte jüngst erst sein Profidebüt für Stade Rennes, insgesamt sprangen sieben Kurzeinsätze heraus. Zweimal wurde er zudem in der UEFA Conference League eingewechselt. In Frankreich gilt er als einer der talentiertesten Stürmer des Landes.

Mit der französischen U17-Nationalmannschaft gelang Mathys Tel zudem bereits ein Karriere-Höhepunkt. Der Außenstürmer krönte sich zum Europameister, drei Tore steuerte er zum Erfolg bei. Im Viertelfinale schaltete der Angreifer mit seinen Altersgenossen die deutsche U17-Auswahl im Elfmeterschießen aus.

Im vergangenen Jahr kam er zudem bereits sechs Mal für die U18-Nationalmannschaft zum Einsatz.