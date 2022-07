Bericht: FC Bayern winken Nachzahlungen für Roca

IMAGO/James Heaton/News Images

Marc Roca wechselte vom FC Bayern zu Leeds United

Nach gerade einmal zwei Jahren endete vor wenigen Wochen das Kapitel von Marc Roca beim FC Bayern. Der zentrale Mittelfeldspieler läuft fortan für Leeds United in der Premier League auf. Der deutsche Rekordmeister darf derweil auf Nachzahlungen des englischen Erstligisten hoffen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Leeds United zwölf Millionen Euro für Roca an den FC Bayern überwiesen. Durch eine spezielle Klausel könnte sich der Ablösesumme letztlich aber noch erhöhen. Demzufolge erhalten die Münchner weitere 1,25 Millionen Euro, sobald Roca 25 Pflichtspiele für Leeds absolviert hat. Der Wettbewerb soll dabei keine Rolle spielen.

Der FC Bayern hatte 2020 dem Vernehmen nach neun Millionen Euro für Roca ausgegeben. Der heute 25-Jährige war damals von Espanyol Barcelona nach München gewechselt. Letztlich konnte sich der Spanier an der Isar nie durchsetzen und absolvierte gerade einmal 24 Pflichtspiele für den FC Bayern.

FC Bayern und Roca einigen sich auf Trennung

Am Ende sahen Spieler und Verein ein, dass eine weitere Zusammenarbeit keinen Sinn mehr ergibt. Der FC Bayern verabschiedete Roca in Richtung Premier League.

"Marc hat einen wunderbaren Charakter, zudem ist er ein sehr professioneller, sehr guter Fußballspieler. Er hat uns das immer gezeigt, wenn er eingesetzt wurde. Marc kam jetzt zu uns und hatte den Wunsch, mehr Einsatzzeiten zu bekommen. Wir haben deshalb einem Transfer zu Leeds United zugestimmt", äußerte sich Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Mitteilung zum Abschied des Mittelfeldmanns.

Bei Leeds United könnte Roca seiner Karriere in den kommenden Monaten neuem Auftrieb verleihen. Der Klub aus Nordengland schaffte in der abgelaufenen Saison knapp den Klassenerhalt in der Premier League und will sich im neuen Spieljahr weiter nach oben arbeiten. Dabei soll Roca helfen.