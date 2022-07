Fix: Weiser bleibt doch bei Werder Bremen

Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen hat Außenverteidiger Mitchell Weiser nun doch fest verpflichtet.

Wie der Aufsteiger am Freitag bestätigte, wechselt der 28-Jährige nach seiner letztjährigen Leihe jetzt endgültig vom Liga-Konkurrenten Bayer Leverkusen an die Weser.

In der vergangenen Saison bestritt der U21-Europameister von 2017 insgesamt 24 Spiele für Bremen und erzielte zwei Tore. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

"Ich habe mich bei Werder von Beginn an sehr wohl gefühlt und bin glücklich, dass ich nun auch langfristig meinen Weg bei Bremen fortsetzen kann", sagte Weiser: "Werder in der 2. Liga war schon etwas Besonderes mit diesen Fans, ich bin schon gespannt wie es in der Bundesliga sein wird."

"Mitch war letzte Saison ein wichtiger Part auf und auch neben dem Platz. Daher freue ich mich, dass er nun auch in Zukunft ein Teil unserer Mannschaft sein wird", erklärte Werder-Trainer Ole Werner.