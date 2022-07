Eintracht-Coach Glasner erkennt Defizite bei Götze

IMAGO/Jürgen Kessler

Oliver Glasner will Mario Götze bei Eintracht Frankfurt zu Höchstleistungen treiben

Mit der Verpflichtung von Mario Götze, der in seiner Karriere schon für Top-Klubs wie den BVB und den FC Bayern auflief, ist Eintracht Frankfurt ein echter Coup gelungen. Trainer Oliver Glasner sieht beim Ex-Nationalspieler aber noch Steigerungspotenzial.

Nach dem sensationellen Triumph in der Europa League darf Eintracht Frankfurt in der Saison 2022/2023 erstmals in der Königsklasse ran. Um der Crème de la Crème des internationalen Fußballs die Stirn bieten zu können, haben die Hessen personell mächtig aufgerüstet und unter anderem WM-Held Mario Götze unter Vertrag genommen.

Der Neuzugang aus Eindhoven soll die Offensive der SGE künftig noch leichtfüßiger machen. Erfolgscoach Oliver Glasner erwartet eine Menge von seinem neuen Schützling.

"Er kann uns bei der Torgefahr einen Schub geben. Er hat ein super Gefühl für den Raum, ist der, der oft Angriffe von der Defensive in die Offensive tragen kann. Das nannte man früher Verbinder", schwärmte der Österreicher im Interview mit der "Sport Bild".

Von Götzes Fähigkeiten ist Glasner begeistert. "Das sieht man schon im Training, wie er den richtigen Pass im richtigen Moment mit der richtigen Schärfe spielen kann, das kann man irgendwann nicht mehr lernen", betonte der Übungsleiter.

Eintracht Frankfurt: Glasner erkennt Defizite bei Götze

Zugleich stellte Glasner klar, dass Götze in einigen Bereichen durchaus noch Luft nach oben hat. So sehe er, dass der 30-Jährige "für unsere Trainingsintensität in manchen Situationen noch ein bisschen zu lang am Ball ist".

Darüber hinaus sei die Defensivarbeit des Edeltechnikers ausbaufähig. "Im Spiel gegen den Ball kann er aus unserem Gegenpressing sicher etwas mitnehmen", verriet Glasner, der jedoch davon ausgeht, dass Götze die Tipps und Hinweise schnell verinnerlichen wird.

In Frankfurt hat der Offensiv-Allrounder bis 2025 unterschrieben.