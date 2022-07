Pep schwärmt von Bayern-Teammanagerin Krüger

imago sportfotodienst

Kennen und schätzen sich aus gemeinsamer Zeit beim FC Bayern: Kathleen Krüger und Pep Guardiola

Wenn der FC Bayern auf der USA-Reise in Green Bay auf Manchester City trifft, gibt es auch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Münchner Trainer Pep Guardiola. Der Spanier hat noch immer beste Erinnerungen an seine Zeit beim deutschen Rekordmeister. Auch zu Teammanagerin Kathleen Krüger hat er Kontakt gehalten.

Pep Guardiola geriet vor dem Testspiel seiner Citizens gegen den FC Bayern in Green Bay regelrecht ins Schwärmen, als er auf seine Zeit in München angesprochen wurde. "Es ist immer noch Liebe! Ich war so glücklich in München, der Klub, die Stadt", zitiert "Bild" den 51-Jährigen.

Nach der Pressekonferenz hatte Guardiola zudem Bayerns Teammanagerin Kathleen Krüger im Stadion erblickt und diese herzlich umarmt. Beide plauderten derart lange, dass Pep die ersten Minuten seines Abschlusstrainings mit der Mannschaft verpasste.

"Ich freue mich sehr, die alten Spieler zu treffen, Kathleen! Leider sind Hoeneß und Rummenigge nicht mehr hier dabei. Aber ich habe nur gute Erinnerungen, die tollen Restaurants, Schumann's Bar, Schuhbeck's ...!", so Guardiola weiter. Pep war zwischen 2013 und 2016 Trainer des FC Bayern, in allen drei Jahren gewann er die Meisterschaft, zweimal wurde er Pokalsieger.

Eine Rückkehr zum FC Bayern schloss der Meistertrainer jedoch kategorisch aus: "Ich würde zu alt sein. Und sie haben einen außergewöhnlichen Trainer jetzt. Ich werde wiederkommen, um die Stadt zu besuchen, um in die Arena zu gehen. Kathleen wird mir bestimmt zwei Karten besorgen."

Erling Haaland gibt gegen FC Bayern sein City-Debüt

Abgesehen vom Wiedersehen mit Pep Guardiolas alten Bekannten steht die Partie zwischen Manchester City und dem FC Bayern (Sonntag, 01:00 Uhr MEZ) ganz im Zeichen von Erling Haaland. Der Norweger, der vom BVB zu den Sky Blues gewechselt war, wird gegen die Münchner sein Debüt für City geben.

"Wenn er nicht aus dem Bett fällt und seinen Knöchel bricht, dann spielt er gegen Bayern", kündigte der Teammanager an. Mit der Verpflichtung des 21-Jährigen verspricht sich Guardiola noch einmal einen besonderen "Effekt". Zwar habe seine Mannschaft schon in der Vorsaison viele Tore geschossen, "aber es ist für uns ein Spieler mit Top-Qualität, und wir hoffen, dass wir ihn oft finden im Strafraum und er viele Tore macht".