Alexander Baumjohann träumt von Schalke-Rückkehr

Speed Media/Icon Sportswire via www.imago-images.d

Wurde 2009/10 mit dem FC Bayern und zehn Jahre später mit dem Sydney FC Meister: Alexander Baumjohann

Alexander Baumjohann lässt seine Fußballer-Laufbahn in Australien ausklingen. Der ehemalige Bundesliga-Profi, der in seiner Laufbahn unter anderem für FC Schalke 04, Gladbach und den FC Bayern kickte, bereitet parallel seine zweite Karriere als Manager vor. Zu S04 würde er jederzeit zurückkehren, so der 35-Jährige.

Einen Abschluss an der ESM-Academy in Nürnberg zum "International Sportsmanager" hat Alexander Baumjohann bereits in der Tasche, verrät er gegenüber "WAZ". Nun büffelt der einst beim FC Schalke 04 ausgebildete Mittelfeldspieler an der UEFA-Academy für das "Certificate in Football Management" - gemeinsam mit Kroatien-Star und Ex-Teamkollege Ivan Rakitic.

Kurse, die Baumjohann noch während seiner aktiven Laufbahn beim Sydney FC angefangen hat, um für die Zeit danach bestens vorbereitet zu sein. Wo er seine Karriere als Klub-Verantwortlicher beginnt, wisse er noch nicht. Aber: "Kurz oder mittelfristig sehe ich mich im Ausland." In Australien lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern.

Dennoch hat Baumjohann sein Ziel schon fest vor Augen: "Eines Tages für Schalke zu arbeiten, wäre ein Traum." Sollte irgendwann mal ein Angebot der Königsblauen eintrudeln, würde er "sofort in den Flieger steigen".

Weltenbummler Baumjohann pflegt Kontakt zu Schalke-Kumpels

Nach seinem Profidebüt mit Schalke 04 zog es Baumjohann zunächst im Januar 2007 zu Borussia Mönchengladbach. Zweieinhalb Jahre später wechselte der hochveranlagte offensive Mittelfeldspieler zum FC Bayern, wo er allerdings überhaupt nicht Fuß fassen konnte. Es folgte die Rückkehr nach Gelsenkirchen, eine Saison beim 1. FC Kaiserslautern sowie ein letzter Versuch bei Hertha BSC. Insgesamt kam Baumjohann in elf Jahren im deutschen Oberhaus nur auf 97 Bundesliga-Spiele.

Genug hatte der zweifache U21-Nationalspieler aber noch nicht: Nach einem Jahr in Brasilien, wo er bei Coritiba und Vitória anheuerte, setzte er nach Australien über, wo er zunächst ein Jahr lang bei den Western Sydney Wanderers spielte. 2019 folgte der Wechsel zu Stadtrivale Sydney FC, dort lief sein Vertrag Ende Juni aus.

Vergessen hat er seinen FC Schalke 04 nach all der Zeit aber keineswegs. "Der Abstieg hat mich brutal mitgenommen. Umso größer war die Freude nach dem Wiederaufstieg", so der Waltroper, der noch heute Kontakt zu einigen ehemaligen Weggefährten pflegt.