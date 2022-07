Cavani zum BVB? Weitere Namen auf Stürmerliste aufgetaucht

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Wechselt Edinson Cavani zum BVB?

Nach Mauro Icardi von Paris Saint-Germain, Herthas Krzysztof Piatek, Edin Dzeko von Inter Mailand, Jhon Córdoba von FK Krasnodar oder Andrea Belotti vom FC Turin tauchen nun weitere Namen auf der Stürmerkandidaten-Liste von Borussia Dortmund auf: Edinson Cavani und Arkadiusz Milik.

Im "Sport1"-Podcast "Die Dortmund-Woche" verrät Reporter Patrick Berger, dass sich der BVB sowohl mit dem derzeit vereinslosen Cavani als auch mit Milik von Olympique Marseille beschäftigt.

Cavanis Vertrag bei Manchester United wurde nicht verlängert. Zwar hatten mehrere Medien zuletzt übereinstimmend berichtet, dass der Uruguayer vor einem Wechsel zum FC Villarreal stehen soll, passiert ist seither aber noch nichts.

Doch sollte der BVB tatsächlich eine Alternative für Sébastian Haller, bei dem ein Hodentumor diagnostiziert wurde, verpflichten wollen, könnte das Management von Cavani auf Zeit spielen. Ein Wechsel zum BVB sei schließlich eine durchaus attraktive Alternative zu Villarreal.

Ob Cavani mit 35 Jahren noch für ausreichend Torgefahr sorgen kann, ist allerdings fraglich. In der vergangenen Saison netzte er in 20 Pflichtspielen für ManUnited nur zwei Mal ein.

Bevorzugt der BVB eine Leihe?

Arkadiusz Milik käme wohl nur für eine Leihe in Frage. Der Pole ist noch bis 2025 an Olympique Marseille gebunden. In der vergangenen Saison erzielte der 28-Jährige 20 Tore in 37 Pflichtspielen.

Dass der BVB durchaus an einem Leihgeschäft mit einem neuen Stürmer interessiert ist, hatte "Sky" zuletzt schon berichtet.

Zunächst wolle Borussia Dortmund jedoch erst einmal die finale Diagnose bei Haller abwarten. "Wir sollten nicht immer den zweiten Schritt vor dem ersten machen", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke unlängst bei "Sky", ließ aber auch durchblicken: "Es wäre natürlich fahrlässig und auch unehrlich, nicht zu sagen, dass man ein bisschen mehr Ideen sammelt, aber ganz bestimmt noch nicht mehr."