Neuzugang Özcan reagiert auf Lob von BVB-Legende

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Salih Özcan wechselte im Sommer vom 1. FC Köln zum BVB

Nach 15 Jahren beim 1. FC Köln will Salih Özcan bei Borussia Dortmund den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Dass ihm BVB-Legende Matthias Sammer zutraut, "die größte Überraschung" werden zu können, nimmt der zentrale Mittelfeldspieler als zusätzlichen Ansporn.

Für gerade einmal rund fünf Millionen Euro hat sich Borussia Dortmund in diesem Transfersommer die Dienste von Salih Özcan gesichert. Der 24-Jährige war in der Vorsaison beim 1. FC Köln unter Trainer Steffen Baumgart durchgestartet, der BVB zögerte daraufhin nicht lange und lockte den türkischen Nationalspieler nach Westfalen.

Dort halten die Verantwortlichen große Stücke auf den Abräumer. BVB-Berater Matthias Sammer kündigte unlängst gegenüber "Bild" an, dass Özcan "die größte Überraschung" im Kader werden könnte.

"Es freut mich total, so ein Lob von so einer Legende wie Matthias Sammer zu bekommen", reagierte der gebürtige Kölner im Interview mit "Sport Bild" auf das Kompliment: "Als Bestätigung sehe ich das aber nicht. Ich persönlich muss diese Saison abliefern und möchte ihm so beweisen, dass er mit seiner Meinung richtiggelegen hat."

Er selbst genieße es, "dem Gegner die Grenzen aufzuzeigen". "Selbst wenn ich mal einen Zweikampf verliere, kann sich mein Gegenspieler sicher sein: Der nächste wird wahrscheinlich wehtun", beschrieb Özcan seinen Spielstil.

"Wenn wir das zeigen, sind Titel möglich"

Im BVB-Mittelfeld wird der Rheinländer fortan mit Jude Bellingham zusammenspielen. "Es wäre schön, wenn wir über die ganze Saison harmonieren", meinte der Dortmunder Neuzugang und ergänzte: "Er ist der freiere Spieler, der immer wieder die Wege in die Tiefe macht. Meine Position ist etwas klarer definiert, ich halte ihm eher den Rücken frei. Ich denke, diese Kombination wird sehr gut passen."

Die Schwarz-Gelben hätten in der anstehenden Saison den Anspruch, "um Titel mitzuspielen", so der Neu-Borusse außerdem. "Wir versuchen, das Beste aus uns rauszuholen, das beste System zu finden. Unser Ziel ist es, mehr Spiele zu null zu gewinnen", erklärte Özcan.

"Die Mannschaft ist von der Mentalität so gut aufgestellt, dass wir es hinkriegen werden, stabiler zu stehen und trotzdem attraktiven Offensiv-Fußball zu zeigen. Wenn wir das zeigen, sind Titel möglich", ergänzte der BVB-Neuzugang.