Schalkes Zalazar hat keine Lust auf Frankfurt-Rückkehr

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Aufstiegs-Held des FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar

In der Aufstiegssaison war Rodrigo Zalazar einer der auffälligsten Spieler beim FC Schalke 04. Auch in der 1. Bundesliga will der 22-Jährige nun mit großem Einsatzwillen vorangehen. Dass er die Knappen schon in einem Jahr (zwangsläufig) verlassen könnte, interessiert den Mittelfeldmann momentan nicht.

An 13 Toren war Rodrigo Zalazar in der Spielzeit 2021/2022 direkt beteiligt - Grund genug für den FC Schalke, den zuvor ausgeliehenen Profi aus Uruguay fest zu verpflichten. Rund 1,5 Millionen Euro wanderten für den Transfer nach Frankfurt.

Jetzt darf der technisch versierte Offensiv-Allrounder mit seinen Teamkollegen im Oberhaus ran - eine neue Herausforderung, auf die er brennt.

"Ich kam vor einem Jahr direkt nach dem Abstieg in einer schwierigen Situation nach Schalke. Mein Ziel war klar: Ich wollte alles für den Klub und für meine Mitspieler geben. Aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Verein solche Emotionen in mir freisetzt", verriet Zalazar nun im Interview mit der "Sport Bild".

FC Schalke 04: Zalazar fiebert Derbys gegen den BVB entgegen

Eine Begegnung der in Kürze beginnenden Bundesliga-Saison bereitet dem früheren Juniorennationalspieler besonders große Vorfreude.

"Das ist ganz klar das Spiel gegen Dortmund. Jeder spricht hier über die Derbys. Ich habe schon mit St. Pauli gegen den HSV gespielt, das war schon der Wahnsinn. Aber dieses Duell ist noch größer. Ich habe mir schon etliche Videos von den Derbys gegen den BVB angeschaut und freue mich unheimlich darauf", erklärte Zalazar.

Unabhängig vom Kräftemessen mit dem Erzrivalen steht für den Rechtsfuß und seine Mitspieler vor allem eines im Vordergrund: der Klassenerhalt.

"Ganz wichtig ist, dass wir weiterhin als Team auftreten. Das hat uns in der vergangenen Saison ausgezeichnet, und so können wir auch den Klassenerhalt schaffen", betonte Zalazar: "Unser neuer Trainer Frank Kramer lebt es vor, er unterstützt uns rund um die Uhr, ist ein toller Mensch. Deshalb habe ich ein gutes Gefühl."

Rückkehr zu Eintracht Frankfurt? "Mein Kopf ist auf Schalke"

Auf Schalke hat Zalazar ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier unterschrieben. Im nächsten Sommer besitzt Eintracht Frankfurt allerdings eine Rückkaufoption.

Stand jetzt würde der 22-Jährige gerne auf einen Abschied aus Gelsenkirchen verzichten. "Es gibt diese Möglichkeit, aber ich möchte so lange hierbleiben, wie ich kann. Mein Kopf ist auf Schalke – und mein Herz ist es auch", stellte er klar.