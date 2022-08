Coman über Wechselpläne: Nur zwei Ligen kommen in Frage

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Kingsley Coman wird beim FC Bayern geschätzt

Keine Sorge, liebe Fans des FC Bayern: Kingsley Coman will (noch) gar nicht weg. Doch der französische Flügelspieler hat nun immerhin verraten, wohin es ihn im Falle eines Abschieds in weiter Zukunft wohl ziehen wird.

Kingsley Coman hat eine irre Serie zu bieten. Seit seinem Profi-Debüt Anfang 2013 ist der erst 26-Jährige in den vergangenen Jahren in jeder Saison Meister geworden, egal ob zu Beginn in Frankreich, in Italien oder später beim FC Bayern in Deutschlands höchster Spielklasse. Zuletzt verlängerte der Franzose erst Anfang 2022 seinen Vertrag in München bis 2027, gut möglich also, dass weitere Titel in der Bundesliga folgen.

Irgendwann jedoch wird es Coman wohl weiterziehen, denn nach der deutschen Beletage, der Serie A und Ligue 1 fehlen dem Erfolgsgaranten noch die Premier League und die Primera División.

"Ich bin jemand, der nach dem Besten strebt", erklärte Coman passend dazu nun gegenüber der englischen "Daily Mail" und präsentierte bereits Argumente für die nächsten möglichen Schritte: "Die Premier League, weil sie die beste Liga der Welt ist, und Spanien, weil das Wetter dort fantastisch ist."

Sowohl La Liga als auch ein Wechsel auf die Insel seien vor seiner Verlängerung Thema gewesen, gab der 26-Jährige zu, der Ende letzten Jahres unter anderem mit dem FC Barcelona und Manchester United in Verbindung gebracht wurde.

"Das sind definitiv zwei Ligen, in denen ich eines Tages gerne spielen würde. Bevor wir eine Einigung erzielt haben, habe ich wirklich darüber nachgedacht.

Coman: Wechselabsicht war da, aber FC Bayern "beste Option"

Zurück in die Ligue 1, wo er bereits mit Paris Saint-Germain (doppelt) Meister (12/13, 13/14) wurde oder nach Italien, wo er mit Juventus Turin triumphierte (14/15) wollte er hingegen nicht mehr, "weil ich etwas ausprobieren wollte, was ich noch nicht gemacht habe. Frankreich und Italien kamen also nicht wirklich in Frage."

Dass ihn etwas Neues interessierte, habe er schließlich auch mit den Verantwortlichen des FC Bayern besprochen, die ihn dann aber überzeugten, zu bleiben und für die kommenden fünf Jahre zu unterschreiben.

Das sei am Ende "die beste Option" gewesen, so Coman. "Ich hatte das Gefühl, dass ich hier noch etwas zu erledigen habe, und deshalb habe ich mich entschieden zu bleiben." Dass sein Gehalt im Zuge der Verlängerung laut "L'Euipe" von acht Millionen Euro auf 17 Millionen Euro im Jahr stieg, dürfte ebenfalls einen Teil zum Umdenken beigetragen haben.