"Wunschlösung" Modeste hat "keinen Freifahrtsschein"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Modeste soll beim BVB in Bundesliga und Champions League für Tore sorgen

Am Dienstag tauchte Anthony Modeste nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln erstmals im Training von Borussia Dortmund auf. Obwohl der Angreifer als Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Königstransfer Sébastian Haller geholt wurde, hat Modeste keine Garantie auf Einsätze, wie Sportdirektor Sebastian Kehl mitteilte.

Am Vormittag war es endlich soweit. Ersehnt von Medienvertretern und rund 1500 Fans betrat Anthony Modeste den Trainingsplatz des BVB an der Adi-Preißler-Allee in Brackel. Stolz twitterte die Borussia kurz darauf, dass der im April 34 Jahre alt gewordene Franzose bereits sein erstes Tor im schwarz-gelben Dress erzielt habe.

Doch der Trainingstreffer des früheren Kölners soll nicht das einzige Tor bleiben. "Er freut sich riesig auf die Champions League und will sich auf diesem Niveau beweisen", erklärte BVB-Sportchef Sebastian Kehl.

Modeste, für den die Verantwortlichen laut Medienberichten zwischen fünf und sechs Millionen Euro nach Köln überwiesen, sei zwar die "Wunschlösung" von Coach Edin Terzic. "Wir glauben, dass Tony genau unser Profil erfüllt. Er gibt unserer Mannschaft etwas, was wir aufgrund der Erkrankung von Sébastien Haller aktuell nicht haben", freute sich Kehl.

BVB: Kehl hofft bei Adeyemi auf Einsatz in Freiburg

Aber: Der Sturm-Routinier habe deswegen trotzdem "keinen Freifahrtschein". Im Gegenteil. "Wir haben genug Jungs, die sich aufgedrängt haben. Der Trainer hat genug Optionen, um in verschiedenen Systemen zu spielen", hielt Kehl den Konkurrenzkampf hoch.

Während Modeste also die ersten Erfahrungen bei seinem neuen Klub sammelte, fehlte ein anderer Neuzugang am Dienstag. Nationalspieler Karim Adeyemi, für 30 Millionen von RB Salzburg verpflichtet, musste aufgrund seiner im Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:0) erlittenen Fußverletzung passen.

"Wir hoffen, dass wir das bis Freitag hinbekommen", sagte Kehl mit Blick auf das Spiel beim SC Freiburg (20:30 Uhr/DAZN und im sport.de-Live-Ticker).

Neben Adeyemi fehlte auch Nico Schulz, allerdings aus anderen Gründen. Gegen den Verteidiger wird wegen häuslicher Gewalt ermittelt.