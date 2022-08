Details zu Schalkes Larsson-Coup durchgesickert

IMAGO/FREDRIK KARLSSON

Neu beim FC Schalke 04: Jordan Larsson

Mit der Verpflichtung des schwedischen Nationalstürmers Jordan Larsson ist dem FC Schalke 04 ein echter Transfer-Coup gelungen, schließlich war der 25-Jährige europaweit umworben. Nun sind neue Details zu den Umständen seines Wechsels ans Licht gekommen.

Bei der Schalker Bundesliga-Rückkehr in Köln (1:3) war Jordan Larsson kurz nach seiner Vertrags-Unterschrift noch Zuschauer, in Kürze soll der Angreifer jedoch sein Debüt für Königsblau feiern.

In Gelsenkirchen weckt der Neuzugang große Hoffnungen. "Mit seiner Geschwindigkeit und seinem dynamischen Antritt kann er Räume für uns öffnen und durch erfolgreiche Eins-gegen-eins-Situationen Torchancen kreieren und selbst zum Abschluss kommen. Genau diese Unberechenbarkeit benötigen wir in unserem Spiel", verriet Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder im Gespräch mit der "Sport Bild".

Larsson unterschrieb "Schalke-typischen Vertrag"

Der 46-Jährige ist stolz, sich bei Larsson gegen Konkurrenz aus Spanien und der Türkei durchgesetzt zu haben. Schröders Vorteil: Der Offensivmann stand schon lange auf seiner Liste.

"Er ist auch deshalb unter Beobachtung geblieben, weil er unter einem deutschen Trainer, nämlich Domenico Tedesco, in Moskau gespielt hat. Zusammen mit Alex Kral stach er dabei immer wieder heraus", erklärte Schröder, der auch den Tschechen Kral verpflichtet hat.

Bei den Knappen soll Larsson dem Vernehmen nach einen "Schalke-typischen Vertrag" unterzeichnet haben: So soll sein Gehalt wie bei vielen Teamkollegen auch vom jeweiligen Tabellenplatz abhängig sein. Entscheidend sind die Prämien. Als Basissumme wurde eine Million Euro pro Jahr vereinbart.

FC Schalke bot Jordan Larsson eine besondere Rückennummer

Laut "Sport Bild" gelang es Schröder und Trainer Frank Kramer in mehreren Video-Konferenzen, Larsson vom FC Schalke zu überzeugen.

Schmackhaft machen konnten sie dem Nationalspieler die Wahl mit einem ganz besonderen Trikot: Wie einst sein berühmter Vater Henrik Larsson, der beim FC Celtic und dem FC Barcelona zur Kult-Figur wurde, darf auch Sohnemann Jordan mit der Rückennummer 7 auflaufen.

Ein weiterer Pluspunkt waren die Schalker Fans. "Jordan wollte in eine der fünf großen Ligen Europas, er ist ein leidenschaftlicher Fußballer und hat sich von alldem, was Schalke 04 bietet, emotionalisieren lassen", so Schröder.