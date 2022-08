Weitere Transfers des FC Bayern? Hainer äußert sich

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Herbert Hainer sprach am Mittwoch in Dortmund

Vereinspräsident Herbert Hainer hat sich am Rande der Generalversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Dortmund zu möglichen weiteren Transfers des FC Bayern in diesem Sommer geäußert.

Im Gespräch mit dem TV-Sender "Sky" betonte der 68-Jährige zunächst, dass er mit den Personalplanungen in diesem Sommer, die federführend von Sportvorstand Hasan Salihamidzic durchgeführt wurden, "mehr als zufrieden" sei.

"Das Lob steht ihm auf alle Fälle zu. Wir haben sehr, sehr gute Arbeit gemacht", äußerte sich der Bayern-Präsident über seinen Sportvorstand.

Offene Wünsche, was weitere Verpflichtungen noch bis zum Transferschluss Ende August anbelangt, gebe es bei den Münchnern keine großartigen mehr, wie Hainer erklärte: "Wir haben genau die Spieler bekommen, die wir haben wollten, haben uns sehr, sehr gut verstärkt, haben in den ersten drei Spielen hervorragenden Fußball gespielt und so kann es weitergehen."

Nach zwei Bundesliga-Spieltagen thront der Rekordmeister auf Platz eins der Tabelle, außerdem wurde im deutschen Supercup der DFB-Pokalsieger RB Leipzig souverän bezwungen.

Hainer sprach Laudatio auf Ex-Bayern-Boss Rummenigge

Der Spielermarkt sei in diesem Sommer insgesamt aufgrund der Pandemie-Geschehnisse kompliziert gewesen, so Hainer, der beim FC Bayern auch dem Aufsichtsrat vorsitzt: "Uns fehlen 150 bis 200 Millionen Euro aus den letzten drei Jahren. Aber trotz allem hat der Verein in den letzten Jahrzehnten sehr gut gewirtschaftet und steht wirtschaftlich hervorragend da", betonte der Niederbayer.

Auf der Generalversammlung der DFL wurde der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochabend zum Ehrenangehörigen der Deutschen Fußball Liga ernannt. Herbert Hainer sprach die Laudatio für den ehemaligen Bayern-Boss, der im vergangenen Jahr seine Geschäfte an Nachfolger Oliver Kahn abgegeben hatte.