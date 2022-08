Neuer Klub setzt Ex-BVB-Knipser nach zwei Tagen vor die Tür

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Verließ den BVB Anfang 2020: Paco Alcácer

Mit 26 Toren in 47 Pflichtspielen hinterließ Paco Alcácer einst einen bleibenden Eindruck beim BVB, ehe er Anfang 2020 vor dem frisch verpflichteten Erling Haaland flüchtete und sich in seiner spanischen Heimat dem FC Villarreal anschloss. Nun ist der 28-Jährige Teil einer kuriosen Transferposse geworden.

Immerhin 23 Millionen Euro wanderten vor zweieinhalb Jahren in die Kassen von Borussia Dortmund, als Paco Alcácer den Weg zurück in seine Heimat einschlug. Nach der Ankunft von Erling Haaland hatte er beim BVB keine Perspektive mehr gesehen.

Zunächst kam der wendige Angreifer beim FC Villarreal auch auf seine Einsätze und Tore. Nach und nach wurde der Neuner aber zuletzt auch dort verdrängt, sodass er sich in diesem Sommer nach Alternativen umsah.

Am Mittwochabend wurde dann zunächst offiziell verkündet, der ehemalige spanische Nationalspieler wechsele auf Leihbasis für ein Jahr zu Sharjah FC. Nur zwei Tage später ist seine Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten jedoch schon wieder vorbei.

Wie der FC Villarreal am Freitag mitteilte, habe Sharjah den Leihvertrag 48 Stunden nach der Einigung einseitig wieder aufgekündigt. Hintergründe der Entscheidung drangen zunächst nicht durch. Fest steht allerdings, dass Alcácer vorerst zu seinem Stammverein zurückkehrt.

الكاسر الإسباني؛ أهلا بك في قلعة المـ👑ـلك#نادي_الشارقة pic.twitter.com/z2DqSguhM2 — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) 17. August 2022

Paco Alcácer nach BVB-Abschied auf dem absteigenden Ast

Villarreal hatte zuletzt auf einen Abgang des Stürmers gedrängt, um einen Kaderplatz für Wunschspieler Edinson Cavani freizuräumen. Der Uruguayer ist nach seinem Vertragsende bei Manchester United noch ohne neuen Verein.

Für das Gelbe U-Boot traf Alcácer in 76 Pflichtspiel-Einsätzen 21 Mal und bereitete zwölf weitere Tore vor.

Seine bislang erfolgreichste Saison spielte der mittlerweile 28-Jährige allerdings im BVB-Trikot: Stolze 18 Ligatore gelangen Alcácer in der Bundesliga-Spielzeit 2018/2019. An diese Werte konnte er in der Folge aber nicht mehr anknüpfen.