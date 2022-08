Erste Kontaktaufnahme: BVB denkt über Ex-Schalker nach

IMAGO

Der ehemalige Schalke-Profi Weston McKennie soll das Interesse des BVB geweckt haben

Das defensive Mittelfeld ist und bleibt eine Achillesverse des BVB. Angeblich sehen sich die Dortmunder im Transfer-Endspurt daher nach weiteren Verstärkungen um. Ins Visier soll dabei auch ein ehemaliger Profi des FC Schalke geraten sein.

Wie die italienische Zeitung "Corriere dello Sport" berichtet, denkt der BVB über eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Weston McKennie nach.

Der 23-Jährige wechselte im Sommer 2020 vom FC Schalke zu Juventus Turin und steht beim italienischen Rekordmeister mittlerweile auf dem Abstellgleis. Die Bianconeri suchen angeblich schon länger nach einem Käufer.

Dem Bericht zufolge haben die Dortmunder bereits Kontakt zu Juventus aufgenommen und Informationen über McKennie angefordert.

Das Problem: Obwohl Turin den Ex-Schalker gerne abgeben würde, haben sie den Schwarz-Gelben signalisiert, dass der US-Amerikaner nicht zum Schnäppchenpreis zu haben ist. Wie viel Juve für McKennie (Vertrag bis 2025) verlangt, verrät der "Corriere" allerdings nicht.

In den letzten Tagen sollen die Turiner McKennie bereits bei Manchester United angeboten haben. Der englische Rekordmeister lehnte den Transfer jedoch ab.

BVB auch an Ex-Gladbach-Star interessiert?

Schon am Montag wurde der BVB von italienischen Medien mit einem Profi von Juventus Turin in Verbindung gebracht. Dort hieß es noch, die Dortmunder seien am ehemaligen Gladbacher Denis Zakaria interessiert.

Offensichtlich scheint, dass die Schwarz-Gelben in der laufenden Transferperiode noch Handlungsbedarf sehen. Der Saisonstart verlief nicht nach Plan, vor allem in der Zentrale würde dem Team eine frische Kraft gut zu Gesicht stehen.

Sollte der BVB auf der Abräumer-Position tatsächlich nachlegen, könnten die Tage von Emre Can im schwarz-gelben Trikot gezählt sein. Die Kritik am 28-Jährigen wurde nach seinem schwachen Auftritt gegen Werder Bremen zuletzt wieder lauter. Völlig unumstritten war der gebürtige Frankfurter zudem ohnehin nie.

Gleichzeitig ist fraglich, ob sich die Dortmunder wirklich nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler umsehen, schließlich wurde mit Salih Özcan vor der Saison schon ein neuer Sechser verpflichtet.