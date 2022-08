Nächster Stürmer im Anflug auf Schalke?

IMAGO/Dalibor Gluck

Soll beim FC Schalke 04 auf der Liste stehen: Serdar Dursun

Schon im Vorjahr wurde Serdar Dursun beim FC Schalke 04 als Neuzugang gehandelt. Nun ist das Interesse am ehemaligen Zweitliga-Torschützenkönig angeblich wieder aufgeflammt.

Serdar Dursun ist einen im Profifußball eher ungewöhnlichen Weg gegangen. Erst spät in seiner Karriere schaffte es der Mittelstürmer in eine erste Liga und die türkische Nationalmannschaft.

Den entscheidenden Schub gab dem gebürtigen Hamburger die Zeit beim SV Darmstadt 98. Im Trikot der Lilien wurde der Goalgetter 2021 Torschützenkönig und knipste sich so in den Fokus größerer Vereine. Den Zuschlag sicherte sich schlussendlich Fenerbahce.

Einer der Mitbewerber war damals der zu diesem Zeitpunkt frisch abgestiegene FC Schalke. Und wie es scheint, haben die Knappen Dursun seither nicht aus den Augen verloren.

Zahlt der FC Schalke 04 eine Millionen-Ablöse?

So berichtet der türkische Journalist Ekrem Konur, dass der Ruhrpott-Klub zu einer Reihe von Interessenten für Dursun zählt. Neben den Königsblauen seien auch Union Berlin und der FC Augsburg mit in der Verlosung.

Dursun ist in Istanbul allerdings noch bis 2024 gebunden, eine Millionen-Ablöse wäre daher unumgänglich. In der Vorsaison hatte der 30 Jahre alte Offensivmann in 33 SüperLig-Einsätzen immerhin 15 Mal getroffen, in der neuen Spielzeit sammelte er in drei Partien zwei Assists. Überwiegend muss sich der wuchtige Knipser jedoch mit der Rolle des Edeljokers begnügen.

FC Schalke 04 hat bereits zwei Strafraum-Kanten

Fraglich ist derweil, ob Dursun in Gelsenkirchen überhaupt ins Konzept passen würde.

In Aufstiegs-Held Simon Terodde und Neuzugang Sebastien Polter verfügt der S04 bereits über zwei großgewachsene Strafraumstürmer im fortgeschrittenen Fußballer-Alter. Getroffen haben die beiden Routiniers 2022/2023 indes noch nicht.

In Deutschland kam Spätstarter Dursun in insgesamt 159 Zweitliga-Begegnungen zum Einsatz (67 Tore).