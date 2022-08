Dieser Klub ist bei Zirkzee jetzt "in der Pole Position"

IMAGO/Ulrich Wagner

Joshua Zirkzee wird den FC Bayern wohl noch verlassen

Joshua Zirkzee gilt als Streichkandidat beim FC Bayern, wurde zuletzt unter anderem bei den Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart und FC Augsburg gehandelt. Favorit auf den Zuschlag beim Angreifer soll aber ein anderer Klub sein.

Wie die "Sport Bild" jüngst enthüllte, soll der italienische Erstligist FC Bologna bei Joshua Zirkzee der heißeste Anwärter auf eine Verpflichtung sein. Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk seien die Italiener beim Angreifer in der "Pole Position".

In der laufenden Spielzeit wurde Zirkzee bei den Münchnern noch überhaupt nicht berücksichtigt, stand keine einzige Minute in einem Pflichtspiel auf dem Rasen. Primär aus dem Grund, um beim 21-Jährigen kein Verletzungsrisiko mehr einzugehen, welche einen Transfer in diesem Sommer zunichte machen könnte.

Der Niederländer blickt bereits auf Erfahrungen in der italienischen Serie A zurück. In der Saison 2020/2021 war Zirkzee in der Rückrunde an Parma Calcio ausgeliehen, brachte es aufgrund von Verletzungsproblemen für den späteren Absteiger aber auf lediglich vier Einsätze als Einwechselspieler.

Zirkzee als Kalajdzic-Ersatz beim VfB gehandelt

Deutlich besser funktionierte da das zweite Leihgeschäft. In der abgelaufenen Spielzeit traf der 1,93-m-Hüne in 44 Pflichtspielen für den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht 18 Mal. Der Klub von Trainer Vincent Kompany soll sich bis zuletzt ebenfalls Hoffnungen gemacht haben, Zirkzee im laufenden Transferfenster fest zu verpflichten.

Innerhalb der Bundesliga wurde zuletzt vor allem der VfB Stuttgart als Interessent gehandelt, sollten die Schwaben ihren Stürmerstar Sasa Kalajdzic in den kommenden Tagen noch abgeben. Sollte der Zirkzee-Wechsel nach Bologna aber tatsächlich vollzogen werden, müsste der VfB nach einer weiteren Alternative Ausschau halten.

Der FC Bologna rangiert mit einem Sieg und einer Niederlage aus den ersten beiden Spielen derzeit auf Platz zwölf in der Serie A.