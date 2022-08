Neue Transfer-Strategie des FC Bayern enthüllt

IMAGO

Der FC Bayern setzt auf die Verpflichtung von Top-Talenten

Neben aufsehenerregenden Transfers wie denen von Sadio Mané oder Matthijs de Ligt lotste der FC Bayern zuletzt auch mehrere international hochgehandelte Top-Talente nach München. Auch das ist offenbar Teil der neuen Strategie des Rekordmeisters.

Noch sind Namen wie Javier Fernandez (15), Adam Aznou, Noel Aseko (beide 16) oder Yil Aseko (14) nur absoluten Fußball-Experten ein Begriff. Sie alle spielen seit kurzer Zeit im Nachwuchs des FC Bayern - und gehören zu den europaweit vielversprechendsten Spielern auf ihrer Position.

Von Atlético Madrid (Fernandez), vom FC Barcelona (Aznou) und Hertha BSC (Aseko und Aseko) warb der Rekordmeister die Hochbegabten ab.

Neue Transfer-Strategie des FC Bayern

Glaubt man "Bild"-Fußballchef Christian Falk, ist das exzessive Wildern auf dem internationalen Talente-Markt kein Zufall, sondern Ausdruck einer neuen Transfer-Strategie der Münchner. Das berichtet der Journalist im Podcast "Bayern-Insider".

Demnach habe Sportdirektor Hasan Salihamidzic die neue Vorgehensweise bei einer Sitzung mit den Verantwortlichen des Nachwuchsleistungszentrums intern offiziell ausgerufen.

Teure Deals wie der mit Sturm-Juwel Mathys Tel (17), für den der FC Bayern satte 20 Millionen Euro an Stade Rennes überwies, sollen damit zukünftig nicht mehr nötig sein. Stattdessen will der Klub die jungen Spieler schon abwerben, bevor ihr Marktwert in schwindelerregende Sphären steigt.

FC Bayern investiert 70 Millionen Euro

Die Weichenstellung für die neue Strategie erfolgte schon vor einigen Jahren: 70 Millionen Euro investierte der FC Bayern in den Neubau seines Campus im Stadtteil Freimann, der am 1. August 2017 eröffnet wurde. Dort trainieren alle Nachwuchsteams von der U9 bis zur U19.

Es gibt unter anderem acht Fußballfelder, Trainer- und Mitarbeiterbüros sowie einen 1000 Quadratmeter großen Athletik- und Rehabereich und 35 Appartements für Talente, die nicht aus dem Großraum München kommen.