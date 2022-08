Kuriose Klauseln bei Bayern-Leihgabe enthüllt

IMAGO/Zac Goodwin

Malik Tillman schlug bei den Rangers sofort ein

In der aktuellen Transferperiode hat sich der FC Bayern von vielen Spielern getrennt, die nach Auffassung der Klubführung nicht die nötige Qualität besitzen. Ein Sonderfall ist allerdings wohl Youngster Malik Tillman, der zu Europa-League-Finalist Rangers FC verliehen wurde.

Denn beim 20-jährigen Mittelfeldspieler, der jüngst für die US-Nationalmannschaft debütierte, scheint es beim Rekordmeister noch keine klare Meinung zu geben, ob das Talent nicht doch den Sprung auf die ganz große Bühne schaffen könnte. Folglich halten sich die Münchner bei Tillman alle Türen offen, wie das ausgefeilte Vertragswerk rund um die Leihe des Bayern-Juwels zeigt.

Der Rechtsfuß wurde zunächst für ein Jahr nach Glasgow verliehen. Allerdings können die Rangers die Leihe in eine permanente Verpflichtung ummünzen. Der Kontrakt mit dem FC Bayern beinhaltet einem Bericht von "The Athletic" zufolge eine Kaufoption. Sollte diese gezogen werden, habe sich die Münchner Seite allerdings eine Rückkaufoption vertraglich zusichern lassen.

Im kommenden Sommer bahnt sich somit womöglich eine kuriose Transferposse beim FCB an.

Vom Bankdrücker beim FC Bayern zum Stammspieler in Schottland

Denn aktuell scheint es durchaus wahrscheinlich, dass die Rangers von ihrer vertraglichen Option Gebrauch machen. Tillman ist in Schottland nämlich ohne große Eingewöhnungszeit voll eingeschlagen.

Bei neun möglichen Pflichtspielen stand er sieben Mal in der Startelf, gerade in den wichtigen Spielen in der Champions-League-Qualifikation setzte Trainer Giovanni van Bronckhorst auf den Neuling.

Dieser zahlte das Vertrauen mit bislang drei Scorerpunkten zurück. Besonders sein Assist beim 1:0-Sieg gegen die PSV Eindhoven in den Playoffs zur Königsklasse war für den Traditionsklub Gold wert, schließlich besiegelte der Erfolg den Einzug in die Gruppenphase.