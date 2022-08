Gündogan warnt den BVB vor "Maschine" Haaland

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Ilkay Gündogan trifft mit ManCity in der Champions League auf den BVB

Schon in zwei Wochen steht für den BVB in Manchester eines der Spiele des Jahres auf dem Programm. Im Champions-League-Gruppenmatch bekommen es die Dortmunder nicht nur mit einer der besten Mannschaften der Welt zu tun, sondern auch mit Erling Haaland. Ilkay Gündogan nimmt den Schwarz-Gelben schon jetzt die Hoffnung, dass der Norweger womöglich nicht "auf allen Zylindern" läuft.

Schon in seinen ersten Wochen bei Manchester City knüpft Erling Haaland nahtlos an seine Dortmunder Zeit an. Nach nur fünf Pflichtspielen steht der Norweger bereits bei sechs Toren. Alle, die darauf spekuliert hatten, dass der Stürmer eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht, lagen mit ihrer Hoffnung daneben.

"Er ist eine richtige Maschine", schwärmte Neu-Teamkollege Ilkay Gündogan im "Sport Bild"-Interview in entsprechend hohen Tönen vom Norweger, der in seinen Augen alles mitbringt, um in den nächsten Jahren "einer der dominantesten Stürmer Europas zu sein".

Sollten die Dortmunder darauf gehofft haben, dass Haaland nach nur wenigen Wochen in Manchester zum Zeitpunkt des BVB-Spiels vielleicht noch die Bindung zum Spiel fehlt, so werden sie laut Gündogan enttäuscht, denn: "Bei seiner Qualität braucht es auch kein halbes Jahr, um sich optimal einzuspielen. Er löst das alles mit seinem Instinkt und weiß einfach von Natur aus, wo er zu stehen hat und wie er sich zu bewegen hat."

Dass die Partie gegen den BVB trotz Haaland kein Selbstläufer wird, weiß aber auch der deutsche Nationalspieler, der im Dortmunder Kader einige Stärken ausgemacht hat.

Mit Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verfüge sein Ex-Klub etwa über drei "Top-Innenverteidiger". Dazu betrachtet er Jude Bellingham als "eines der größten Mittelfeld-Talente Europas" und Karim Adeyemi als "eines der aussichtsreichen Talente im deutschen Fußball überhaupt".

Gündogan: Dominanz des FC Bayern ein Problem

Doch so hoch Gündogan den Kader des BVB auch einschätzt, die beste Mannschaft Deutschlands spielt seiner Meinung nach immer noch in München.

Er wünsche zwar der ganzen Bundesliga, dass die Borussia die Liga irgendwie spannend macht, angesichts der bayrischen Dominanz werde das aber "extrem schwierig". Der FC Bayern sehe in diesem Jahr sogar noch stärker als in den letzten Jahren aus, urteilte der Nationalspieler.

Dass die Übermacht des Rekordmeisters längst zu einem großen Problem für die gesamte Bundesliga geworden ist, spürt Gündogan aus nächster Nähe. "Grundsätzlich merke ich schon, dass das Interesse hier in England nach und nach etwas abnimmt an der Bundesliga", erklärte der ehemalige Dortmunder.