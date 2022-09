Rekordjäger! Müller mit nächstem Karriere-Meilenstein

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Thomas Müller ist ein absolutes Urgestein des FC Bayern

Der FC Bayern ist mit einem standesgemäßen 5:0-Auswärtserfolg bei Drittligist Viktoria Köln in die DFB-Pokal-Saison gestartet. In aller Munde war dabei Youngster Mathys Tel, der sich zum jüngsten Pflichtspiel-Torschützen der Münchner Klubgeschichte ballerte. Der junge Franzose war aber nicht der einzige Bayern-Star, der an diesem Abend Geschichte schrieb.

Neben dem jüngsten Akteur in der Bayern-Aufstellung sorgte auch der dienstälteste FCB-Star an diesem Mittwochabend in Köln für einen neuen Meilenstein.

Thomas Müller lief zum insgesamt 632. Mal in einem Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister auf. Der 32-Jährige ist schon seit knapp einem Jahr der Feldspieler des FC Bayern mit den meisten Einsätzen überhaupt in der Vereinsgeschichte. Mit seinem 632. Einsatz zog er jetzt mit Torwartlegende und dem heutigen Vorstandvorsitzenden der Münchner, Oliver Kahn, gleich.

Thomas Müller verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig

In dem Ranking der Bayern-Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen zog der Offensivmann damit auf den zweiten Platz. Mit Torwart-Ikone Sepp Maier hat somit nur noch ein Spieler in der über 120-jährigen Klubgeschichte der Münchner mehr Partien auf dem Buckel als Müller, der einst unter Louis van Gaal seinen vollständigen Durchbruch in der Bundesliga schaffte.

Bis zu Sepp Maier, der seine gesamte Profi-Karriere im Trikot des FC Bayern spielte, ist es für Müller allerdings noch ein Stück weit hin. Der heute 78-Jährige stand zwischen 1962 und 1979 insgesamt 698 Mal (davon 536 Bundesliga-Spiele) für den deutschen Branchenkrösus zwischen den Pfosten.

Ein Karriereende ist bei Thomas Müller derzeit noch nicht in Sicht. In diesem Jahr verlängerte er seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig um eine weitere Spielzeit bis Saisonende 2023/2024.

Auf den Plätzen vier und fünf in der Rangliste der Bayern-Spieler mit den meisten Pflichtspiel-Einsätzen folgen übrigens die zwei womöglich größten Bayern-Legenden überhaupt, Gerd Müller (599 Spiele) und Franz Beckenbauer (565 Spiele).