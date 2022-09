Neuzugang Tel stellt neue Bayern-Bestmarke auf

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mathys Tel ist der jüngste Torschütze in der Geschichte des FC Bayern

Beim 5:0-Erfolg des FC Bayern im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln am Mittwochabend erzielte Mathys Tel das zwischenzeitliche 2:0 und knackte damit einen noch recht frischen Tor-Rekord der Münchner.

Mathys Tel ist mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für den FC Bayern zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Rekordmeisters aufgestiegen. Mit 17 Jahren und 126 Tagen brach er die Bestmarke von Jamal Musiala, der zuvor Rekordhalter mit 17 Jahren und 203 Tagen war.

In Köln stand Tel erstmals von Beginn an für den FC Bayern auf dem Platz. In seinem Startelfdebüt konnte er mit einigen sehenswerten Aktionen und Torabschlüssen auf sich aufmerksam machen.

Lob von Trainer Julian Nagelsmann

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte krönte er seinen Auftritt mit einem schönen Schlenzer von der rechten Seite. Nach 63 Minuten wurde der Franzose für Leroy Sané ausgewechselt. Vor der Partie konnte er bereits 35 Minuten Bundesliga-Luft schnuppern.

Trainer Julian Nagelsmann hatte in Bezug auf Tels Anfangszeit bei den Bayern gesagt, der 17-Jährige habe es "teilweise übertrieben" und den Ball ungern abgespielt.

Im Anschluss an die Begegnung im DFB-Pokal war Nagelsmann allerdings angetan vom Spiel seiner Offensivkraft: "Heute gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Er hat es nie übertrieben, hat sehr seriös gespielt, ein wunderschönes Tor gemacht und eine tolle Verteidigungssituation gehabt, als er 40 Meter zurückgelaufen ist", lobte der Cheftrainer.

Beim FC Bayern ist Tel ein Projekt für die Zukunft

Mathys Tel wurde im Juli vom FC Bayern für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen wohl noch auf 30 Millionen Euro anwachsen kann, vom französischen Erstligisten Stade Rennes verpflichtet.

Beim Rekordmeister ist er ein Projekt für die Zukunft. Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic ist mit seiner Verpflichtung bislang vollends zufrieden. "Er brennt jeden Tag, arbeitet hart an sich und hat alle Voraussetzungen", sagte der Sportvorstand: "Wenn er so weitermacht, hat er eine große Zukunft vor sich."