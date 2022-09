Musiala flirtet mit der Premier League

IMAGO/Laci Perenyi

Zieht es Jamal Musiala vom FC Bayern eines Tages zurück nach England?

Der Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern ist noch langfristig bis 2026 datiert. Der Youngster sprach nun über seinen Zukunft und den Reiz, den die Premier League auf ihn ausübt.

"Ich bin sehr happy bei Bayern. Aber man weiß nie, was in sechs, sieben Jahren ist", sagte Musiala in einem Interview mit der "Sport Bild".

Auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, den Rest seiner Karriere beim FC Bayern zu verbringen, antwortete der 19-Jährige: "Da kommen viele Faktoren zusammen. Viele Details. Ich lebe im Hier und Jetzt und genieße den Moment und bin gerade sehr glücklich."

Dennoch reizt Musiala, der in der Jugend des FC Southampton und des FC Chelsea ausgebildet wurde, die Premier League. Die Liga sei "richtig stark, dort gehen die größten Stars hin".

"Aber ob ich da irgendwann hingehe? Keine Ahnung", ließ der Nationalspieler offen und ergänzte: "Ich weiß nur, dass ich meine Zeit in England sehr genossen habe. Jetzt spiele ich für den FC Bayern, einen der besten Vereine der Welt, und genieße es sehr."

Spätestens seit dieser Saison gehört Musiala zu den absoluten Leistungsträgern beim FC Bayern. Nach sechs Pflichtspielen stehen bereits fünf Treffer und zwei Assists zu Buche.

Messi-Vergleich "unfassbare Ehre"

Die starken Leistungen des Offensivspielers verleiteten Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zuletzt dazu, Musiala mit Lionel Messi zu vergleichen.

"Ich denke, meine Dribblings auf engem Raum könnten Lothar Matthäus zu diesem Vergleich veranlasst haben", ordnete Musiala ein: "Messis Spiel ist auf so einem fantastischen Niveau, dass es für mich eine unfassbare Ehre ist, wenn Experten wie Lothar Matthäus auch nur kleine Facetten davon in meinem Spiel sehen und mich mit ihm vergleichen."

Lewandowski hat von den Bayern-Fans Applaus verdient

Am Mittwoch startet der FC Bayern mit dem Auswärtsspiel bei Inter in die neue Champions-League-Saison. Besonders dem Duell gegen den FC Barcelona mit Ex-Mitspieler Robert Lewandowski fiebert Musiala entgegen.

"Ich freue mich, dass ich Lewy wiedersehe. Und ich hoffe, dass er in München mit Applaus empfangen wird, das hat er verdient", so der 19-Jährige, der als Königsklassenziel der Münchner mindestes das Halbfinale ausgab.

"Halbfinale oder Finale, das ist unser Ziel", betonte Musiala: "Wir wollen die Königsklasse gewinnen, wir haben eine super Mannschaft. Es steht nichts in unserem Weg, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir alle glauben daran, dass wir den Titel gewinnen können."