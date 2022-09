Ausfall von nächsten BVB-Star wohl besiegelt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Thorgan Hazard wird dem BVB wohl gegen RB Leipzig fehlen

Nach gerade einmal 23 Minuten beendete eine Oberschenkelverletzung am Dienstagabend den Arbeitstag von Thorgan Hazard. Borussia Dortmund zeigte auch ohne den Belgier beim 3:0 gegen den FC Kopenhagen eine reife Leistung, die Sorgen des BVB vergrößern sich durch die frühe Auswechslung des Offensivspielers allerdings weiter - zumal ein schnelles Comeback offenbar kein Thema ist.

Den für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" zufolge wird Hazard dem BVB mindestens am Wochenende gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung stehen. Eine genaue Diagnose liegt der Zeitung allerdings nicht vor.

"Er hat in der 15. Minute signalisiert, dass es hinten am Oberschenkel gezwickt hat. Er hat dann noch ein paar Minuten weitergespielt. Er meinte, es ist nichts Großes", klang BVB-Coach Edin Terzic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch halbwegs zuversichtlich. Um eine Lappalie scheint es sich aber leider nicht zu handeln.

Damit drohen sich die Reihen bei Borussia Dortmund schon zu Saisonbeginn einmal mehr empfindlich zu lichten. Dauerhaft fehlen ohnehin Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens (beide Schulter-OP) sowie Mateu Morey (Meniskus-OP).

Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass Stammkeeper Gregor Kobel mit einem Muskelfaserriss ausfällt. In den kommenden Wochen mit den Topspielen gegen RB Leipzig (10. September) und den FC Schalke 04 (17. September) in der Bundesliga sowie Manchester City (14. September) in der Champions League dürfte Kobel fehlen.

Besonders bitter: Der Schweizer avancierte mit starken Leistungen zuletzt reihenweise zum Punktegaranten. Ersatzmann Alexander Meyer steht gegen Leipzig hingegen vor seinen Debüt im deutschen Fußball-Oberhaus.

Reyna-Gala macht dem BVB Hoffnung

Außerdem wird der krebskranke Sébastien Haller bei weiterhin guter Genesung wohl frühestens im neuen Jahr wieder spielen können. Gegen Kopenhagen fieberte der Neuzugang immerhin schon wieder im Stadion mit seinen Teamkollegen mit.

Terzic war am Dienstag anzumerken, dass die erneute Verletztenmisere an ihm nagt: "Das ist brutal ärgerlich. Brutal ärgerlich. Es ist nicht so, dass wir nicht jeden Stein umdrehen", so Terzic. "Daran werden wir arbeiten."

Hoffnung dürfte dem BVB hingegen der Auftritt von Gio Reyna machen. Der US-Amerikaner, der nach einer Serie schwerer Verletzungen in der vergangenen Saison langsam wieder an den Kader herangeführt wird, wurde gegen Kopenhagen für Hazard eingewechselt und bereitete zwei Treffer vor.